Die «Säntis Classic» startet in Weinfelden zum 20. Mal

Am Samstag ist der Weinfelder Tag am Volksradevent mit der «Family Slow Tour», dem Classic Sprint über 200 Meter und den Rennen für Schüler und Menschen mit Behinderung auf dem Rundkurs bei der Güttingersreuti. Am Sonntag folgt dann die eigentliche «Säntis Classic» mit der 130-Kilometer-Rundfahrt auf die Schwägalp sowie dem 200-Kilometer-Radathlon.