Die Sänger halten in Wäldi die Gemütlichkeit hoch Das Unterhaltungsprogramm in der Mehrzweckhalle mit den Sänger- und Theaterfreunden des Männerchors Hefenhausen-Wäldi und des gemischten Chores Wäldi hält, was es verspricht.

Die Sängerinnen und Sänger überzeugten mit einem reichhaltigen Liederprogramm. (Bild: Manuela Olgiati)

An der Abendunterhaltung wird das Thema «Ein Hoch auf die Gemütlichkeit» fröhlich umgesetzt. Die musikalische Reise in Sonterswil greift mit einem bewährten Konzept. Es bringt beste Unterhaltung und Freude mit zwei Chören an der Abendunterhaltung, die alle zwei Jahre das Publikum anlockt.

An der Premiere vom Donnerstagabend begrüsst Präsident Hansruedi Siegrist rund 150 gut gelaunte Gäste. Im zweiten Programmteil schlüpft der Präsident in die Theaterrolle vom Australier «Charly».

Zuhörer singen mit

Einen bunten Liederreigen in verschiedenen Landessprachen der Schweiz haben die beiden Dirigenten abwechselnd mit ihren Chören vorbereitet. Die Sängerinnen und Sänger stimmen Trinklieder in Deutsch, Romanisch und Italienisch an. Unter der Leitung von Dirigentin Adriane Kienzler ist bereits mit dem Gesamtchor ein stimmiger Konzertanfang gemacht.

Zum Lied «D’Seel Lo Bambele Loh» singen auch die Zuhörer mit. Moderator und Sänger Peter Gremlich führt humorvoll und mit viel Hintergrundwissen informativ durch das Programm.

Auch der Männerchor Hefenhausen Wäldi mit Dirigent Fredi Anliker zeigt ebenso viel Singfreude. Da werden Sängerfreundschaften aufgeführt, ein Lied heisst auch so und das Lied «Freunde, das ist Musik» erklingt. Der Applaus im Saal ist gross. Unter der Leitung von Dirigentin Adriane Kienzler erklingen mit dem Gesamtchor Zugaben.

Am Ende kehrt das glückliche Leben ein

Für weitere Unterhaltung in den Pausen sorgt die Volksmusikformation «Bruno & Co». Nach den Liedervorträgen folgt auf der Bühne ein unterhaltendes Theater. In der Handlung vom Bühnenstück «Kafi und Möcke» zeigt die Theatergruppe die beiden vermeintlich reichen Brüder Jakob und Karl. Einer kommt aus Amerika heim, der andere aus Australien. Sie stellen an die Schwester Käthi sowie Nichte Anita und ihren Mann Tom, die eine Pension führen, hohe Ansprüche. Doch schliesslich kehrt das einfache und glückliche Leben ein.

Es ist die fünfte Eigenproduktion, die Regisseurin Elisabeth Aebi selber geschrieben und auf die Rollen der Theaterleute umgesetzt hat. In den weiteren Rollen sind nebst Hansruedi Siegrist, auch Albert Kappeler, Trudy Vonarburg, Chantal Hefti und Kurt Altherr. Trudi Wüthrich ist die Souffleuse.