Die Region Bischofszell verliert eine alternative Einkaufsmöglichkeit

Wie immer ist der «Sunnehoflade» auch am heutigen Samstag am Bischofszeller Wochenmarkt auf dem Grubplatz präsent. Ein letztes Mal wird das am 24. November der Fall sein. Die letzte Möglichkeit, im Selbstbedienungsladen einzukaufen, besteht am Samstag, 29. Dezember 2018. An diesem Vormittag verabschieden sich Annemarie Hablützel, Barbara Heeb und Franziska Schiess. Sie laden die Kunden dann ein, mit Glühmost anzustossen. (st)