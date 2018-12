Die Pensumfrage spaltet Bottighofen

An der Schulgemeindeversammlung von Bottighofen wurde publik, dass Behördenmitglied Dario My am 10. Februar für die Nachfolge von Michael Thurau, der bekanntlich als Präsident aufhört, kandidiert. Kandidaten können sich noch bis zum 17. Dezember melden.

Einstimmig genehmigt wurde das Budget der Primarschule mit einem Minus von 368'000 Franken und einem gleich bleibenden Steuerfuss von 38 Prozent. Präsident Michael Thurau machte die Anwesenden darauf aufmerksam, dass sie ihre Anliegen betreffend der Schule nicht in der Öffentlichkeit, sondern direkt mit der Behörde klären könnten. Die personellen Wechsel, die in Leserbriefen kritisiert wurden, hätten alle persönliche Gründe. Das Lehrerteam sei stabil.