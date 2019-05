Die Nati kommt: Facelift für die Eishalle Weinfelden

Am Samstag bestreitet die Eishockey-Nationalmannschaft ihr letztes von sechs Vorbereitungsspielen vor der Weltmeisterschaft in der Slowakei. Sie trifft in der Güttingersreuti um 18.30 Uhr auf das Team aus Lettland. Das Spiel wird im Fernsehen auf SRF 2 live übertragen. Die Weltmeisterschaft startet für die Nati dann am 11. Mai mit dem Spiel gegen Aufsteiger Italien in Bratislava. Ihre weiteren Gegner in der Gruppe B bis am 21. Mai sind Lettland, Österreich, Norwegen, Schweden, Russland und Tschechien.



www.sihf.ch