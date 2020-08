Der Bischofszeller Kulturverein Literaria bietet dem Coronavirus die Stirn und organisiert ein Freiluftkonzert

Unter der Voraussetzung, dass sich die Coronapandemie nicht weiter zuspitzt, treten Dominik Plangger (ca. 18.30 Uhr) und Fabrizio Consoli (ca. 20.30 Uhr) am Samstag, 29. August, auf der Rathausbühne auf; Einlass zur Bühne ab 17.30 Uhr. Ticketverkauf: Bücher zum Turm, Marktgasse 2, in Bischofszell; E-Mail an info@literaria.ch. Die Jahresversammlung des Kulturvereins Literaria soll - unter Einhaltung aller Vorgaben - am Freitag, 4. September, 19 Uhr, im Restaurant Eisenbahn stattfinden. Dazu sind nur angemeldete Mitglieder zugelassen. (st)