Die Leucom will von Amriswil aus den Oberthurgau erobern Die Frauenfelder Telekommunikationsgruppe Leucom eröffnet an der Bahnhofstrasse eine Filiale und reagiert dabei auf ein Kundenbedürfnis. CEO Markus Schlatter verfolgt grosse Ziele. Manuel Nagel

Markus Schlatter, Inhaber und CEO der Leucom, demonstriert im neuen Leucom-Shop an der Bahnhof- strasse ein Verkaufsgespräch mit einem Mitarbeiter in der Zentrale in Frauenfeld. (Bild: Manuel Nagel)

«Eigentlich haben wir es unseren Kundenwünschen zu verdanken, dass wir nun hier in Amriswil sind», sagt Marco Camozzi, Leiter der Administration der Leucom Gruppe. Denn bislang war das Frauenfelder Telekommunikationsunternehmen vor allem im westlichen Teil des Kantons präsent und bekannt, während der Oberthurgau auf der Firmenlandkarte ein weisser Fleck blieb.

Das soll sich nun aber ändern. Mit der Eröffnung des Shops an der Bahnhofstrasse 29 drängt Leucom in genau dieses Gebiet vor. Amriswil sei dabei der ideale Standort als Zentrum des Oberthurgaus, sagt Leucom-CEO und Inhaber Markus Schlatter.

Glasfasernetz in Sommeri aufgebaut

In Frauenfeld besitzt die Leucom ein eigenes Glasfasernetz, und vor drei Jahren ging die Gemeinde Sommeri ebenfalls eine Kooperation mit der Leucom ein. Wenn immer möglich möchte die Firma ihre eigene Infrastruktur aufbauen und nutzen. Aktuell sind weitere Gemeinden in der Region an einer Zusammenarbeit interessiert. Bis Ende 2020 wird die Leucom alleine in ihre Glasfasernetze, die sukzessive ausgebaut werden, rund 20 Millionen Franken investiert haben. In der Stadt Amriswil hingegen mietet sich die Leucom ins bestehende Netz ein.

Für Markus Schlatter ist es wichtig, dass seine Firma so unabhängig wie möglich ist. Deshalb hat die Leucom unter anderem Verträge direkt mit Sportrechteanbietern abgeschlossen, aber auch mit Hollywood beziehungsweise der Vertretung in Deutschland. «Das ermöglicht uns, dass wir im Bereich TV-Abonnement, Internet und Telefonie das beste Preisleistungsverhältnis in der Region anbieten können», sagt Markus Schlatter.

Im Frühjahr 2019 auch Mobiltelefonie

Ab März nächsten Jahres soll das Angebot der Leucom auch noch durch die Mobiltelefoniesparte ergänzt werden, so dass das Unternehmen zum Quadruple Player aufsteigen wird.

«Wir wollen im Thurgau die Nummer zwei werden», platziert Markus Schlatter eine Kampfansage an die Konkurrenz. Das will die Leucom jedoch nicht nur über den Preis erreichen, sie will auch mit ihrem Kundenservice punkten. Dabei spiele der neue Standort Amriswil eine wesentliche Rolle, so Schlatter. Von hier aus sei der hauseigene Techniker schnell bei den Kunden. Die Grundinstallation sei gratis, verspricht Schlatter. Und auch eine Grundberatung und die Analyse bei Problemen seien kostenlos.

Zugleich Anbieter von Consumer Elektronik

Doch die Lokalität an der Bahnhofstrasse ist auch ein Verkaufslokal für Consumer Elektronik. Markus Schlatter ist sich bewusst, dass dies ein hart umkämpfter Markt ist. Die Leucom konzentriert sich deshalb auf ausgesuchte Angebote, die preislich mithalten können mit den Angeboten aus dem Internet, aber zugleich den Service der Firma, wie die optionale fünfjährige Vor-Ort-Garantie, beinhalten. Sollte für einmal der Verkäufer mit einem anderen Kunden besetzt sein, so könnte einen auch via Webcam und Bildschirm ein Mitarbeiter in der Zentrale Frauenfeld beraten.