KREUZLINGEN Die Lengwiler Weiher sind ein Hotspot: Warum freilaufende Hunde und ihr Kot immer wieder zu Ärger mit Spaziergängern führen Eine Kreuzlinger Gemeinderätin machte einen Hundehalter auf die geltenden Verhaltensregeln aufmerksam, worauf sie als Denunziantin beschimpft wurde. Ihr Erlebnis zeigt: Im Naturschutzgebiet werden die Vorschriften viel zu oft nicht eingehalten.

Nicht nur dieses Schild beim Damm der Lengwiler Weiher weist auf die Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet hin. Auch ein Robidog steht für die Hundehalter bereit. (Bild: Urs Brüschweiler)

Judith Ricklin war kürzlich bei den Lengwiler Weihern spazieren. Was die Kreuzlinger SVP-Gemeinderätin, Lehrerin und Naturfreundin dort erlebte, hat ihr den «Deckel glupft», weshalb sie sich mit einem Leserbrief zu Wort meldet. Ein Mann mit Hund, welcher gerade sein dickes Geschäft verrichtet hat, sei danach einfach weitergegangen. Auf ihre Aufforderung, den Kot seines Tieres wie vorgeschrieben zusammenzunehmen, sei der Mann zwar eingegangen. Nur um dann kurze Zeit später seinen Hund von der Leine und ins Wasser springen zu lassen. Ricklin interveniert erneut und zeigt dem Mann das Schild mit den Hinweisen zum hiesigen Naturschutzgebiet. Dessen Reaktion fand sie schlicht dreist und unverfroren: «Warum soll ich meinen Hund an die Leine nehmen, das macht hier sowieso niemand.»

Der Leinenzwang gilt ohne Ausnahme

In der Tat ist völlig klar, dass rund um die Lengwiler Weiher Hunde zwingend angeleint werden müssen. Grundlage bildet die Schutzanordnung für das Waldreservat des Kantons Thurgau, wie Ruedi Lengweiler vom kantonalen Forstamt bestätigt.

Gerade in stadtnahen Wälder laufe es öfters nicht so rund. Einer der neu eingesetzten Ranger habe die Beobachtung gemacht, dass sich viele Hundehalter hier nicht an die Regeln hielten. Und auch Pro Natura, Mitbesitzerin der Weiher, habe diese Erfahrungen gemacht und vor einigen Jahren versucht, mit einer Standaktion die Leute zu sensibilisieren - jedoch ohne nachhaltigen Erfolg.

Beschimpft wegen «Denunziantentums»

Zurück zu Judith Ricklins Negativ-Erlebnissen: Diese waren mit besagter Begegnung nämlich noch nicht zu Ende. Eine zufällig anwesende Frau habe sich bei ihrer Begleiterin lautstark über ihr Denunziantentum beschwert und sie beschimpft, berichtet sie weiter. Hier war ihr klar, sie müsse den Vorfall öffentlich machen.

Im Waldreservat gelten klare Regeln. (Bild: Urs Brüschweiler)

Aber man müsse sich auch getrauen, Leute, die sich falsch verhalten, anzusprechen. «Sonst wird es einfach toleriert.» Die soziale Kontrolle sei wichtig, die Alternative sei sonst irgendwann, das so wichtige Naherholungsgebiet für die Menschen zu sperren. «Mit Denunzieren hat das nichts zu tun, sondern mit Engagement für die wertvolle Fauna und Flora und der Dankbarkeit, dass wir uns alle in diesem wunderschönen Naturschutzgebiet aufhalten dürfen.»

Hinweisschild bei den Lengwiler Weihern. (Bild: Urs Brüschweiler)

Zivilcourage ist gefragt

Zivilcourage sei wohl wirklich angebracht, sagt auch Ruedi Lengweiler. Die Ranger hätten zwar die Möglichkeit, fehlbare Hundehalter anzuzeigen, aber sie können nicht permanent vor Ort sein.

Ärger gekriegt hätte der betroffene Mann wohl auch mit Stefan Borkert. Für den Präsidenten des Kynologischen Vereins Kreuzlingen sei das erwähnte Verhalten ein No-Go, das Hundehalter in Verruf bringe. Dass die Wildtiere bei den Lengwiler Weihern ihre Ruhe vor freilaufenden Hunden brauchen, stehe ausser Frage.

