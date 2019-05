Die Kreuzlinger Wildvogelstation ist ein Ort für liebevolle Pflege Am Samstag eröffnete Vizestadtpräsidentin Dorena Raggenbass die neue Wildvogelpflegestation im Sägenösch. Judith Schuck

Elisabeth Städler, Dorena Raggenbass und Heinz Lienhard eröffnen den Neubau. (Bild: Judith Schuck)

Die fünf Pflegerinnen und Pfleger waren bei der Eröffnung der Wildvogelpflege- und Reptilienauffangstation im Sägenösch überglücklich: «Der Bau ist perfekt», sagte Marion Gessner, Expertin für Gift- und Riesenschlangen, Echsen und Spinnen. Im Februar ist das Team der Wildvogelpflegestation von der Werftstrasse ins Sägenösch gezügelt, seitdem sind die ersten Tiere hier.

Neben Vögeln, die wieder aufgepäppelt werden müssen, werden neu auch Reptilien aufgenommen. Dies hängt mit der Nähe zur Grenze zusammen, denn am Zoll werden immer mehr illegal eingeführte Exoten entdeckt, die dann zunächst in die Pflegestation nach Kreuzlingen kommen. Der Reptilienraum ist abgeschlossen und kameraüberwacht, «wir haben an alles gedacht», ist Gessner überzeugt. Heinz Lienhard, Präsident des Tierschutzvereins Kreuzlingens, lobt zudem den guten Austausch mit der Vogelwarte in Sempach.

Den idealen Standort gefunden

Der Dank aller geht aber vor allem an die Stadt, die das Projekt grosszügig unterstützte. Liegenschaftsverwalter Peter Bergsteiner hätte mit dem Grundstück oberhalb der Kleingärten den idealen Standort gefunden, «ein Biotop war bereits vorhanden», so die Architektin Elisabeth Städler. Für sie war der Auftrag eine spannende Herausforderung: «Wir holten Infos von Sempach ein, für die Volieren und Käfige gibt es Vorgaben zur Grösse vom Veterinäramt.»

Eine Krähe, die aus ihrem Nest gefallen ist. (Bild: Judith Schuck)

Eine Vogelklappe für die Verletzten

Im Notfallzimmer, das mit PU-Böden Edelstahlmobiliar an ein Spital erinnert, gibt es neu eine Klappe für verletzte Vögel und Reptilien. Tiere, die nachts abgegeben werden, überleben dank einer Wärmematte bis zum nächsten Tag. Vogelmutter Elsbeth Eberle muss im Fütterungszimmer vor allem Schnäbel stopfen: «Wir haben gerade viele Findlinge, die aus dem Nest gefallen sind.»

Judith Schuck kreuzlingen@thurgauerzeitung.ch