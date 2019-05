Die Kreuzlinger Reformierten haben keinen Plan B

Am 19. Mai wählen die evangelischen Kirchbürger auch zwei neue Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft. Es bewerben sich Anke Rieche und Ronald Neely. Rieche, Jahrgang 1967, lebt seit zehn Jahren in Kreuzlingen. «Da meine Kinder grösser sind, habe ich mehr Freiheiten und suche eine sinnvolle Aufgabe», sagt sie. Sie wolle sich in der Kirchgemeinde einbringen und arbeite gerne mit Menschen zusammen.

Die zwei Kandidaten für die Kirchenbehörde: Anke Rieche und Ronald Neely. (Bild: Nicole D'Orazio)

Das gilt auch für Ronald Neely (Jahrgang 1945). Er ist pensionierter Sozialdiakon und seit vier Jahren als Freiwilliger für das Open Place der Kirchgemeinde tätig. Der gebürtige US-Amerikaner kam über das Tösstal und Arosa nach Kreuzlingen, wo es ihm sehr gut gefällt.