Die Kreuzlinger EVP unterstützt die bisherigen Richter und geht mit zwei Listen in die Kantonsratswahlen Ruedi Bär, einziger Kantonsrat der Partei aus dem Bezirk, hat nach 18 Jahren noch nicht genug.

Rudolf Bär, will es noch einmal wissen. Seit 18 Jahren sitz er schon im Kantonsparlament. (Bild: pd)

(red) Die EVP Kreuzlingen hat an ihrer Nominationsversammlung entschieden, die Präsidentin des Bezirksgerichts Ruth Faller Graf und die beiden bisherigen Berufsrichter Thomas Pleuler und Jürg Roth vorbehaltslos zu unterstützen; sie machen alle - auch als Team – eine sehr gute Arbeit, heisst es in einer Mitteilung. Des Weiteren empfiehlt die EVP ihre Bezirksrichterin Christina Fäsi und ihre Ersatzrichterin Brigitte Haldimann zur Wiederwahl und unterstützt auch die andern bisherigen Kandidierenden, von der CVP Marianne Raschle (Bezirksrichterin), Thomas Gisler (Ersatzrichter) und von der FDP Enzo Schrems (Ersatzrichter), sowie die beiden neuen Kandidaten der SVP Erwin Odermatt und Patrick Staub (Bezirksrichter). Die Gesamterneuerungswahlen für das Bezirksgericht Kreuzlingen finden am 9. Februar statt.

Für die Grossratswahlen am 15. März setzt die EVP auf eine Stammliste und eine Liste der jungen EVP. Die Stammliste wird angeführt von Ruedi Bär, einziger bisherziger Kantonsrat der Partei aus dem Bezirk Kreuzlingen. Er ist seit 2002 Mitglied des Grossen Rates.

Evangelische Volkspartei (Liste)

Ruedi Bär , Kreuzlingen (bisher)

, Kreuzlingen (bisher) Christina Fäsi , Tägerwilen

, Tägerwilen Annalise Gräub , Scherzingen

, Scherzingen Jürg Schorro , Landschlacht

, Landschlacht Hans Läubli , Ermatingen

, Ermatingen Dorothea Schellenberg , Raperswilen

, Raperswilen Brigitte Haldimann , Siegershausen

, Siegershausen Ursi Kirchmeier , Bottighofen

, Bottighofen Emanuela Nauer , Kreuzlingen

, Kreuzlingen Katja Schäfli , Tägerwilen

, Tägerwilen Marco Felsberg , Tägerwilen

, Tägerwilen Christian Schleusser , Oberhofen

, Oberhofen Yvonne Kramer , Kreuzlingen

, Kreuzlingen Thomas Leuch, Kreuzlingen

Junge Evangelische Volkspartei (Liste 3)