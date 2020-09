Die Kreuzlinger Egelseeschüler wetteiferten beim traditionellen Triathlon

Am Montag fand die 22. Auflage des Schülertriathlons des Oberstufenzentrums Egelsee statt. Bei guten Wetterbedingungen gingen 43 Schülerinnen und Schüler an den Start. Während sich in der Mädchen Konkurrenz die Favoritin durchsetzte, gab es bei den Knaben eine Überraschung.