Video «Die kommende Zeit wird für uns Musiker nicht mehr dieselbe sein» – Ermatinger Weltklasse-Trompeter mutiert vom Big Band-Leader zum Alleinunterhalter Dani Felber gibt am 5. Juli ein Vollmond-Solokonzert in seinem Privathaus der Villa Felber in Ermatingen. Er hat in den letzten Wochen und Monaten sehr viel produziert, da er nicht weiss, wann er wieder mit seiner Big Band auf Tour gehen kann.

Dani Felber vermisst die grossen Auftritte und Tourneen. (Bild: pd)

(red) Nach über 40 abgesagten Konzerte im In und Ausland und einem Stillstand in seiner Eventvilla gibt Felber nicht auf und spielt ein Solo Vollmond Konzert. «Ich habe in den letzten Wochen sehr schöne Begleit-Playbacks produziert, da ich nicht weiss wie lange es dauert, bis ich wieder mir meiner Big Band auf Tour gehen kann».

Keine rote Beleuchtung seiner Villa

Felber fehlt im Moment die Zeit und die Muse um sein Haus rot zu beleuchten, so wie das andere Clubs und Konzerthäuser machen. Er produziert Tag und Nacht Video und Begleitplayback mit vielen Ideen in die unsichere Zukunft.

«Die kommende Zeit wird für uns Musiker nicht mehr dieselbe sein.»

Die Eventbranche habe sich um 180 Grad gedreht. «Jetzt müssen wir sehr schnell umdenken und neue Märkte abdecken», ist sein Gedanke. Digitale Grussbotschaften, digitale Konzerte und Livekonzerte ohne Begleitorchester. Vom Grossen ins Kleine. Im Moment heisst es: vom Big Band Leader zum Alleinunterhalter. Das schmerze zwar, aber ist die Tatsache. Vom Orchester-Arrangeur zum Computerproduzent. Bis dieser neue Markt aufgebaut sei, dauere es jedoch auch Monate.

Musik ist und bleibt ein Handwerk

Felber übt auf seiner Trompete jeden Tag mehrere Stunden, vergleichbar wie ein Spitzensportler, um sein Niveau zu behalten. Wer Musik macht als Sänger oder Instrumentalist müsse sein Handwerk täglich stunden trainieren um sein Talent zu verfeinern und um auf der Bühne als Konzertmusiker zu überzeugen.

Vielleicht sei das positive an dieser Eventkriese, das man sich wieder mehr auf das Handwerk besinne und ein bisschen weg komme von diesem grossen Show-Zirkus. So dass der Musiker oder der Sänger mit Können und Qualität wieder mehr live überzeugen müsse.

80 Videos während der Coronakrise produziert

Ein spannendes Erlebnis bietet Felber auf der Homepage der Villa Felber an: für 15 bis 30 Personen das «meet the owner dinner». Persönlich begrüsst Dani Felber in seiner Villa Felber und erzählt zu einem feinen Dinner zwischendurch spannende und lustige, erlebte Geschichten aus 30 Jahre vor, auf und hinter der Bühne. Was er auf der Bühne in Afrika erlebte, wie sein Videodreh bei eisigen Temperaturen auf dem Matterhorn war, wie er mit seiner Big Band jahrelang die deutsche Regierung tanzen liess, welche Pannen er auch hinter der Bühne erlebt hat, wie er 80 Videos während der Coronakrise produzierte und viele weiter spannende Anekdoten. Dazwischen spiel er alleine oder in kleiner Besetzung einige Stücke.

Privates Vollmond Solo Konzert

Am 5. Juli ab 20.00 spielt Dani Felber mit Playback die Teils von seiner Big Band eingespielt wurden, oder neu produzierte Orchestrale Begleitungen nur mit seiner Trompete. Songs von Klassik bis Jazz sind zu hören. Ein unterhaltsamer Abend mit Witz, Musik und Entertainment. Bei schönem Wetter Open Air und bei schlechtem oder zweifelhaften Wetter im Felber Keller.