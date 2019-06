Die Königin der Blumen hat in Bischofszell das Zepter übernommen Mit einem symbolischen Staatsstreich hat Stadtpräsident Thomas Weingart am Samstag die 18. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche eröffnet und seinen Herrschaftsbereich zum Reich der Düfte erklärt. Barbara Hettich

Stadtpräsident Thomas Weingart bekommt von Bernhard Bischof, dem OK-Präsidenten der Rosen- und Kulturwoche, den Stadtschlüssel. (Bilder: Reto Martin)

Die Stadtmusik Bischofszell spielte, die Ehrengäste hatten vor der Rathausbühne Platz genommen, und im Namen der Rose durfte OK-Präsident Bernhard Bischof am Samstagvormittag zur Eröffnungszeremonie auch Yaren Dalli, die Rosenkönigin aus der hessischen Stadt Bad Nauheim, willkommen heissen.

Rosenkönigin Yaren Dalli aus Deutschland auf einem Rundgang durch die grösste Rosenschau der Schweiz.

Nicht jedes Rosenjahr sei gleich, sagte Bernhard Bischof. Dieses Jahr blühe die Königin der Blumen besonders schön, und in den vergangenen Tagen habe sich die Rosenstadt in ein Kunstwerk verwandelt. «Die Vorbereitungen wurden rechtzeitig abgeschlossen, für die Eröffnung ist alles bereit», verkündete der OK-Präsident mit Stolz.

«Willkommen zum Rendez-vous mit der Rose», sagte ein zu Streichen aufgelegter Stadtpräsident. Dieses Jahr sollte es gar ein Staatsstreich werden, kündigte Thomas Weingart an. Er freue sich ganz besonders über den Besuch der Weinfelder Regierung mit Stadtpräsident Max Vögeli.

Die Stadt Bischofszell steht während neun Tagen ganz im Zeichen der Rose.

Weinfelden sei seit kurzem eine Stadt, und niemand könne so viele Titel auf sich vereinen wie Max Vögeli: Erst Gemeindeammann, dann Gemeindepräsident und nun auch noch Stadtpräsident. Um dem Amtskollegen aus Weinfelden einen weiteren Titel, einen königlichen Titel, zu verleihen, sei ein kleiner Putsch vonnöten.

Übergabe des Stadtschlüssels

Gesagt, getan: Alles, was man für eine richtige Monarchie braucht, wurde schnell gefunden: ein pompöser Palast (Rathaus), ein Thron (alter Stuhl aus Josef Mattles Hinterlassenschaft), eine königliche Hymne («Roti Rösli»), ein Name (Art-Rose), ein Wappen (Rosen-Heraldik), und eine prunkvolle Krone (Kranz aus Rosen).

Max «König der Lüfte» Vögeli war im Reich der Düfte angekommen. Eine offizielle Krönungszeremonie blieb ihm allerdings erspart. Etwas ernsthafter wurde es dann bei der offiziellen Übergabe des Stadtschlüssels.

Vom Balkon des Rathauses ertönt während der Eröffnungsfeier eine Fanfare.

Nach der Trompetenfanfare eines Nachtwächters schwebte der Schlüssel vom Rathausbalkon. Feierlich legte Bernhard Bischof den Schlüssel in die Hände Thomas Weingarts und dieser erklärte die Rosenwoche als eröffnet. Eine Rosenwoche, die alle Sinne betören soll. Der Tölzer Knabenchor tat dies beim Eröffnungskonzert in der Pelagiuskirche in königlicher Manier.



Rosen vor der Stiftskirche St.Pelagius.

Die Aussteller beeindrucken das Publikum mit fantasievollen Gestaltungen.

Ein Rosenbett auf dem Hirschenplatz.

Die Gestaltung «Schwanentanz» in der Marktgasse.