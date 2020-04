Die katholische Kirche in Weinfelden erstrahlt über die Osterzeit in Lichtvarianten Violett zur Fastenzeit, Rot am Karfreitag und strahlend Weiss am Ostersonntag. In diesen Farbstimmungen erstrahlt der Chorraum der Kirche dieser Tage.

Noch bis am Donnerstag, während der Fastenzeit, leuchtet der Chorraum der katholischen Kirche violet. (Bild: Mario Testa)

«Die Kirche als öffentlicher Raum soll man in diesen Zeiten als privaten Raum nutzen können», sagt Armin Ruf, Gemeindeleiter der katholischen Kirche Weinfelden. Um zur Ruhe zu finden, laufe in der Kirche, die während der Festtage bis 22 Uhr geöffnet hat, im Hintergrund Musik. Zudem gibt es spezielle Lichtstimmungen, wie Ruf sagt:

«Wir haben den Chor in farbiges Licht getaucht.»

Es handle sich dabei um die liturgischen Farben: Violet, für die Fastenzeit, leuchtet nur noch heute. Am Karfreitag werden die Kreuze enthüllt und der Chorraum erstrahlt Rot. An Ostern dann in strahlendem Weiss als Farbe der Freude. Die Kirche überträgt an allen Tagen des Osterwochenendes Gottesdienste über das Internet.