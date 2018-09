Die Jurten in der Salmsacher Bucht sollen wegkommen Die Gemeinde hat der Vermieterin der Rundzelte angeblich den Vertrag gekündigt.

Die Beteiligten schweigen. Markus Schoch

Ein Foto einer Jurte mit Sabrina Hiller aus den Anfängen im Jahr 2015. (Bild: Reto Martin)

Seit drei Jahren können Touristen in der Salmsacher Bucht wie Nomaden übernachten. Sabrina Hiller bieten ihnen spezielle Übernachtungsmöglichkeiten in Jurten an. Wie die Thurgauer Zeitung von verschiedener Seite weiss, soll es das Angebot nicht mehr lange geben. Angeblich hat ihr die Gemeinde den Vertrag gekündigt oder nicht mehr verlängert. 2019 soll Schluss sein. Genaues lässt sich nicht in Erfahrung bringen.

Zu früh für eine Stellungnahme

Die Gemeinde will sich nicht dazu äussern. Es sei zu früh für eine Stellungnahme, heisst es auf Anfrage. Hiller selber war für die Thurgauer Zeitung in den letzten beiden Tagen nicht erreichbar. Die Gemeinde begrüsste seinerzeit die Initiative ausdrücklich. «Die Rundzelte passen zur Buch», liess sich Gemeindepräsident Martin Haas 2015 zitieren.