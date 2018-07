Umbruch auf der Kreuzlinger Jazzmeile

Vera Kaa & Band wird am Samstagabend auf dem Boulevard spielen. Sie hat sicher den bekanntesten Namen. Besonders stolz ist Dieter Bös, dass er die australische Band The Black Sorrows für den Freitag gewinnen konnte, weil die Folk- und Blues-Gruppe gerade in Deutschland unterwegs sei. «Es sind 22 Konzerte und 22 verschiedene Stilrichtungen», sagt Jgnaz Keller. Das Programm sei internationaler geworden. Allerdings fänden viele regionale Bands aus der Bodensee-Region ihren Platz im Programm, sagt Dieter Bös, wie etwa Django’s Tigers. Er spricht von einer reizvollen Mischung und freut sich schon sehr auf die Jazzmeile 2018. «Das wird ein Festival der Entdeckungen.» Harry Tschumy gefällt dieser frische Wind, den die beiden neuen musikalischen Leiter hineingebracht haben. «Wir haben in diesem Jahr alles neue Bands.» Insgesamt seien es zwar weniger Auftritte, das Budget bleibe aber dasselbe. «Das Level wird also angehoben.»