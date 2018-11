Die HRS kann ein weiteres Projekt in Arbon realisieren Letzte Einsprachen gegen das Projekt «Breeze» direkt am See wurden im Sommer zurückgezogen. Nun rollen die Bagger auf. David Grob

Der ehemalige Jumbo muss der Überbauung «Breeze» weichen. (Bild: Andrea Stalder)

Es sind die letzten Tage des ehemaligen Jumbos an der Bahnhofstrasse am Seeufer. Ein gelber Bagger ist daran, das Gebäude abzureissen. Das Gebäude, in dem zuletzt nur noch das Möbelhaus JYSK war, muss der Überbauung «Breeze» der Immobilienfirma HRS Real Estate AG weichen.

Im Juli waren zwei Einsprachen gegen das Projekt bei der Stadt Arbon eingegangen. «Beide sind im August zurückgezogen worden», teilt die Bauverwaltung mit. Damit ist der Weg nun frei für die Überbauung «Breeze» am Seeufer.

Diese besteht aus zwei L-förmigen Gebäuden zwischen der Bahnhofsstrasse und der Seepromenade. Insgesamt 63 Eigentumswohnungen sind auf je sechs Stockwerke verteilt. Auf rund 50 Millionen Franken bezifferte die HRS im Sommer die Gesamtkosten der Überbauung, die vom Zürcher Architekturbüro Caruso St. John geplant wird. «Gemäss aktueller Planung sollen die Wohnungen im Herbst/Winter 2020 bezugsbereit sein», schreibt die HRS in einer Medienmitteilung.

Das Projekt «Breeze »in einer Illustration. (Bild: PD)

Bewilligung für Wohn- und Gewerbehaus ist ausstehend

«Breeze» ist nur eines von vielen Projekten, das die Immobilienfirma auf dem Gelände der ehemaligen Firma Saurer bereits umgesetzt hat oder noch realisieren möchte. Ein weiteres Vorhaben betrifft ein Wohn- und Geschäftshaus direkt neben dem Hamel. Für rund 28 Millionen Franken möchte die Immobilienfirma dieses umsetzen. Im Erdgeschoss sollen Gewerbeflächen entstehen. Auch ein Restaurant oder Café, das sich zum Hamelplatz öffnet, ist geplant. Auf den restlichen Stockwerken sollen Zweieinhalb- und Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen gebaut werden.

Stadtpräsident Andreas Balg sagt:

«Über die Bewilligung dieses Projekts entscheidet der Stadtrat am nächsten Montag.»

Auskunft darüber, ob Einsprachen eingegangen seien, könne momentan nicht erteilt werden, sagt Balg.

Das neue Hotel muss warten

Ursprünglich war auf diesem Areal das «Hotel Saurer WerkZwei» geplant. Die HRS stiess ihre Pläne um, weil es mit dem Projekt «Riva» auf dem Metropol-Gelände nicht so schnell wie erhofft vorwärtsgeht. Die Immobilienfirma hatte das Hotel-Projekt stets an die Umsetzung des Projekts «Riva» geknüpft. Dieses will die HRS zuerst umsetzen, ehe sie mit der Realisierung des Hotels «Saurer WerkZwei» beginnt. Doch Widerstand gegen das Projekt Riva kündigt sich bereits an (siehe Box).