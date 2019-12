Die HRS braucht in Arbon weiter Geduld: Die Stadt will ein städtebauliches Gutachten zu den beiden geplanten Wohntürmen am See einholen Eigentlich sollten die Arboner im nächsten Jahr über das Projekt «Riva» auf dem Gelände des Hotel Metropol abstimmen. Doch daraus wird möglicherweise jetzt nichts.

Visualisierung der beiden geplanten Wohntürme am Arboner Seeufer. (Bild: PD)

In Zusammenhang mit der laufenden Ortsplanungsrevision habe sich der Stadtrat noch einmal vertieft mit dem Projekt beschäftigt, heisst es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag. Der Behörde sei es ein Anliegen, einen Entscheid über die nächsten Schritte in Zusammenhang mit dem «Riva »auf eine solide Basis zu stellen. Aus diesem Grund hat er beschlossen, ein städtebauliches Gutachten in Auftrag zu geben.

Während bei bereits bestehenden Gutachten das Hotel Metropol im Zentrum stand, soll nun die städtebauliche Qualität des Projekts «Riva» unter Berücksichtigung des ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz) beurteilt werden.

Suche nach Gutachter läuft

Gegenwärtig läuft nach Angaben der Stadt die Suche nach einem geeigneten Gutachter. Wenn die Expertise vorliegt, will sich der Stadtrat damit auseinandersetzen und darauf basierend das weitere Vorgehen diskutieren.

Geplant war es anders. Der alte Stadtrat hatte im April beschlossen, das Projekt im nächsten Jahr zur Abstimmung zu bringen. «Wir sind der Meinung, dass es in dieser Kontroverse einen Grundsatzentscheid braucht», sagte der damalige Stadtpräsident Andreas Balg.

Aus einem Wettbewerb hervorgegangen

Die Kehrtwende kommt auch deshalb überraschend, weil das «Riva »aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist. Die Jury findet die Grundrisse schlichtweg brillant. Die Ansprüche an die Überbauung seien hoch, sagte Balg im Frühling an einer Orientierungsversammlung zum Gestaltungsplan. Die wahrscheinlich beste Lage in Arbon verlange nach einer architektonisch hervorragenden Lösung. Das «Riva» erfülle alle Wünsche und könne zu einem Leuchtturm werden, sagte Balg.

An dieser Veranstaltung gab es aber auch viel Kritik aus dem Publikum. Architekt Kurt Sonderegger hielt den Verantwortlichen vor, das Projekt verstosse gegen diverse Vorschriften und sei nicht mit dem ISOS vereinbar. Darauf habe auch die Ortsbildkommission hingewiesen. Doch sie sei ignoriert worden.