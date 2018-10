Die Gemeindeangestellten von Egnach arbeiten vorübergehend im Schulzimmer

Das 1921 erbaute Gemeindehaus beim Kreisel in Neukirch ist sanierungsbedürftig. Der letzte Umbau liegt mehr als 30 Jahre zurück. Es fallen Ziegel vom Dach, das nicht gedämmt ist. Die Fenster schliessen teilweise nicht mehr richtig, die Schallisolation der Büros ist schlecht, die Haustechnik veraltet. Der Lift ist in die Jahre gekommen. Ebenso sind es die Boden- und Wandbeläge. Im letzten Dezember genehmigten die Stimmbürger an der Budgetgemeinde über die Investitionsrechnung einen Kredit von knapp 2,9 Millionen Franken. Der Entscheid fiel äusserst knapp mit 99 gegen 94 Stimmen. Die Arbeiten am denkmalgeschützten Gebäude dauern voraussichtlich ungefähr ein Jahr. (mso)