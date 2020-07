Die Gemeinde Hohentannen erzielt Gewinn von rund 600'000 Franken: «Bei einem Budget von 2,4 Millionen Franken ist das viel»

Die Traktandenliste der kommenden Gemeindeversammlung führt ausser der Jahresrechnung drei weitere Geschäfte auf, über welche die Stimmbürger zu befinden haben.

Der Gemeinderat Hohentannen stellt den Antrag, den 1976 gegründeten Wasserversorgungszweckverband Felsenholz aufzulösen. Die heutigen Aufgaben des Zweckverbandes beschränken sich auf die Beschaffung und Speicherung von Trink-, Brauch- und Löschwasser. Der Gemeinderat argumentiert, dass die beteiligten Gemeinden (Hohentannen, Sulgen und Erlen) für die Wasserverteilung und Wasserversorgung inzwischen selbst verantwortlich seien.

Die aus dem Jahr 1999 stammende Gemeindeordnung stimmt nicht mehr in allen Bereichen mit der aktuellen Gesetzgebung überein und muss angepasst werden. Der Gemeinderat möchte zudem seine Finanzkompetenz auf maximal 50'000 Franken für im Budget nicht vorgesehene, einmalige Ausgaben erhöhen. Derzeit

endet die Befugnis bei 30'000 Franken, was den Handlungsspielraum extrem einschränkt.

Den Kauf der Liegenschaft 1042 in Heldswil, für welche die Gemeinde Hohentannen ein Vorkaufsrecht hat, empfiehlt der Gemeinderat zur Ablehnung. Ein Erwerb wäre nur sinnvoll, wenn dem Gebäude eine strategische Bedeutung zukäme, was jedoch nicht mehr der Fall sei. Die einstige Idee, die Gemeindeverwaltung in Heldswil unterzubringen, ist heute obsolet. (st)