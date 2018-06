Thurgauer Seniorin bekam mit neuem Ausweis wider Willen einen neuen Namen

Beim Zivilstandsamt Innerschwyz heisst es auf Anfrage, es könne nicht mehr nachvollzogen werden, warum im Fall von Frau «Casagranda» die Daten des Personenstandsregister und des einst ausgestellten Heimatscheins nicht übereinstimmen. Die Daten im Personenstandsregister, aufgrund deren heute alle Heimatscheine ausgestellt werden, würden auf den Daten der früheren Familienregister basieren. Diese wurden in der Schweiz von 1929 bis 2004 geführt und gaben Auskunft über Ehen, Geburten, Todesfälle und so weiter. Der Leiter des Zivilstandsamtes, Roman Müller, schreibt: «Sobald bei einer Person eine Änderung im Personenstand war, wird ein neuer Heimatschein ausgestellt. Und da können durchaus unterschiedlich geführte Daten festgestellt werden.» Das sei auch im konkreten Fall so gewesen. Bei dieser Familie sei klar, dass alle Familienregister auf Casagranda lauten würden. Die Innerschwyzer scheinen also überzeugt zu sein, dass Casagranda und nicht Casagrande richtig ist. Man werde den Fall aber zusammen mit der Betroffenen anschauen. Eine weitere Stellungnahme werde er nicht abgeben, lässt sich Roman Müller verlauten. (meg)