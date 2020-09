Die Fatzer-Hallen in Romanshorn weichen zwei Wohnblöcken Eine Immobilienfirma plant eine grosse Überbauung auf dem ehemaligen Firmenareal des Stahlseilherstellers.

Die ehemaligen Fatzer-Hallen sollen abgebrochen werden. Geplant sind 105 Miet- und Eigentumswohnungen. Bild: Reto Martin

Die ehemaligen Fatzer-Hallen zwischen Salmsacherstrasse, Kindergartenstrasse und Friedhofallee stehen leer. Die Manser Invest AG will die Gebäude im Stadtzentrum jetzt bodeneben machen. Die Firma hat ein entsprechendes Abbruchgesuch bei der Stadt Romanshorn eingereicht. Es lag bis letzten Mittwoch auf.

Die Fatzer AG hat von 2014 bis 2016 Schritt für Schritt ihren Sitz verlegt. Seither stellt sie ihre Stahlseile an der Hofstrasse her. Die Hallen bei der Friedhofsallee werden nicht mehr gebraucht. Einzig das Bürogebäude wird nicht abgerissen. Es wird saniert. Im Abrissgesuch steht, dass dort vielleicht auch Wohnungen realisiert werden. Der Abriss wird laut Gesuch 350 000 Franken kosten.

Gestaltungsplan bereits in Kraft gesetzt

Im Jahr 2014 hatte die Fatzer AG einen Wettbewerb für ein Wohnungsprojekt ausgeschrieben. Gewonnen hatte diesen das Projekt «DOCK» vom Architekturbüro BDE. Ein darauf basierender Gestaltungsplan wurde 2018 in Kraft gesetzt.

Das Projekt sieht zwei Wohngebäude vor. Insgesamt sind 105 Wohnungen geplant. Das eine Gebäude wird Eigentumswohnungen beinhalten, das andere Mietwohnungen. Der Baustart war ursprünglich auf Anfang 2020 festgelegt. Er verzögert sich um eineinhalb Jahre und ist laut dem Projektverantwortlichen neu auf Mai oder Juni 2021 angesetzt.

«Das Baugesuch wird voraussichtlich noch dieses Jahr eingereicht», sagt Andreas Kosanke, Verantwortlicher für das Wohnungsprojekt der Manser Invest AG, auf Anfrage.

Asbest im Bodenbelag gefunden

Die Hallen auf dem ehemaligen Fatzer-Areal sind teilweise fast 50 Jahre alt. Deshalb mussten Abklärungen betreffend der Baumaterialien gemacht werden. Die Proben für den Schadstoffbericht wurden an zwei Datten genommen. Im ersten Durchlauf waren in elf von 25 Proben Asbest oder PCB nachweisbar. Bei PCB – Polychlorierte Biphenyle – handelt es sich um krebserregende Chlorverbindungen.

Die gefährlichen Stoffe wurden in mehreren Hallen zum Beispiel im Bodenbelag oder Fensterkitt gefunden. Halle sechs sticht besonders aus dem Bericht hervor, weil dort im Keller das Wasser so hoch stand, dass am ersten Datum, an dem Proben genommen wurden, der Keller nicht betretbar war. Durch die Proben kann herausgefunden werden, welche Teile der Gebäude auf welche Art entsorgt werden müssen.