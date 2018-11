Die erfolgreichste Schweizer Blaskapelle stammt aus Bischofszell Die Fidelen Humpa Spatzen, kurz Fihuspa genannt, erblickten in der Rosenstadt das Licht der Welt. Sie haben sich der böhmischen Blasmusik verschrieben und feiern damit Erfolge – kürzlich auch beim Grand Prix der Blasmusik in Kempten (D). Ramona Riedener

Die Fidelen Humpa Spatzen beim Auftritt am Grand Prix der Blasmusik in der süddeutschen Stadt Kempten. (Bild: Ramona Riedener)

«Voll in die Fresse! Wir können nur gewinnen!», feuert am Sonntagnachmittag Franz Tröster seine Jungs an. Tröster ist das musikalische Oberhaupt der Fidelen Humpa Spatzen (Fihuspa) und langjähriger Flügelhornist bei Ernst Hutter und seinen Original Egerländer Musikanten.

Die 13 Musikanten der Blaskapelle Fihuspa stehen kurz vor ihrem Auftritt im Finale des internationalen Blasmusikwettbewerbs in der Big Box Konzertarena in Kempten. Mit ihnen kämpfen die Kapelle Alpenwind aus Österreich, Michael Maier und seine Blasmusikanten aus Deutschland und Southbrass aus Südtirol um den Sieg.

Mitglieder stammen aus drei Kantonen

Neben dem Pokal und einem ganz besonderen Tenorhorn, welches immer an diesen Tag erinnern soll, warten Auftritte am Egerländer Open Air, dem «Woodstock der Blasmusik», sowie eine professionelle CD-Aufnahme auf den Gewinner. Die Geburtsstunde der aktuell erfolgreichsten Schweizer Blaskapelle schlug vor sechs Jahren in Bischofszell.

Inspiriert von böhmischen Klängen, sagten sich am Blasmusiktreffen in der Rosenstadt ein paar befreundete Hobbymusikanten: «Das können wir auch!» Ihr Entschluss war gefasst, sie suchten nach Verstärkung und trafen sich im Mai 2013 zur ersten Musikprobe. Das war der Start der Formation Fihuspa, bestehend aus Vollblutmusikanten aus dem Thurgau, St. Gallen und Appenzell.

Nachdem die Fihuspa bei der Vorausscheidung in Kaltbrunn nicht nur Bob Ross und den legendären Ernst Hutter, sondern auch den Schweizer Vollblutmusiker Pepe Lienhard mit ihrer musikalischen Leistung hatten überzeugen können, setzte Franz Tröster die Latte nochmals um einiges höher. «Sie spielen gut, doch ich weiss: Da ist noch mehr drin! Diese Jungs haben noch mehr Potenzial.»

Über den Sieg entscheidet eine Jury

«Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen», sagt Peter Keller, Fihuspa-Präsident und Posaunist aus Bischofszell. «Wir können nichts verlieren. Es war eine tolle Vorbereitungszeit. Wir haben alles gegeben und heute im Finale dabei zu sein, das ist ein gewaltiges Erlebnis.» Er lächelt, meint aber, etwas kribbelig sei er nun doch, bevor er mit seinen Kollegen die Bühne betritt.

Zum zweiten Mal präsentieren sich an diesem Wettbewerb semiprofessionelle Blaskapellen aus vier Ländern unter der Moderation von Georg Ried. Sie stellen sich der Jury, bestehend aus Bob Ross, Roland Kohler, Walter Scholz und Ernst Hutter (Vorsitzender und Initiator des Wettbewerbs).

Die 1400 Zuschauer in der ausverkauften Konzerthalle erleben ein musikalisches Feuerwerk. Mit grosser Spielfreude und auf höchstem Niveau zeigen sich die Finalteilnehmer aus der Schweiz, denen die Ehre zuteil geworden ist, den Wettbewerb zu eröffnen. Selbst das zahlreiche Publikum kann die Fihuspa nicht aus der Ruhe bringen. Ihr Vortrag mit vielen solistischen Einlagen beweist Klasse.

Bei diesem Wettbewerb gibt es nur Gewinner

Ein musikalischer Wettbewerb ist keine exakte Wissenschaft und auch kein sportlicher Wettkampf. Wer am Ende den Sieg davonträgt, hängt von der Jury ab. Deshalb besteht auch keine Gefahr, dass eine Gruppe mit 4:0 vom Platz respektive von der Bühne geht, denn in der Champions League der Blasmusik gibt es keine Verlierer.

Als die Jury dann nicht den Fihuspa, sondern der Formation Southbrass aus Südtirol die Trophäen zuspricht, ist bei den mitgereisten Schweizer Fans dann doch etwas Enttäuschung spürbar. Doch Freunde gepflegter Blasmusik sind keine Hooligans. Und so gibt man den sieben Südtirolern im Alter von 16 und 23 Jahren grosszügig den «Jugendbonus».