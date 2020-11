Die ehemalige chemische Reinigung hinterlässt immer noch Spuren

Fünfzig Franken für einen Luftkuss: Junge Frau wird in Kreuzlingen beklaut – mit einem bekannten Trick

In der Ostschweiz treiben Diebe ihr Unwesen, die sich als gehörlose Spendensammler ausgeben und Bargeld erbeuten. Nach einem Fall in Flawil wird jetzt auch ein Diebstahl aus Kreuzlingen bekannt. Das Vorgehen der Täter war an beiden Orten dasselbe.