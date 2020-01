Die designierte Präsidentin des Bezirksgerichts Arbon sagt: «Wir laufen schon am Limit»

Bei den Berufsrichtern kommt es zu einer kleinen Rochade

Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter im Bezirk Arbon treten allesamt wieder an. Und dies ohne Konkurrenz. Änderungen gibt es deshalb voraussichtlich nur aus hierarchischer Sicht. Ralph Zanoni (parteilos) hat während 20 Jahren das Bezirksgericht präsidiert. Der 61-Jährige will zwar auch weiterhin als Berufsrichter tätig sein, allerdings mit einem geringeren Pensum von 60 Prozent. Vor diesem Hintergrund und seiner geplanten Pensionierung im Frühjahr/ Sommer 2023 sei es deshalb an der Zeit, das Amt in jüngere Hände, vorzugsweise in jene von Mirjam Trinkler (SVP), zu geben.

Trinkler ist laut Zanoni aufgrund ihrer Erfahrung prädestiniert für seinen Posten. Seit 2011 arbeitet sie als Richterin in Arbon, seit knapp vier Jahren als Vizepräsidentin des Bezirksgerichts. Dieser Aufgabe soll sich künftig Silke Sutter Heer (FDP) annehmen. Auf das Präsidium hat sie laut Zanoni ausdrücklich verzichtet. Zwischenzeitlich würde der Vierte und mit gerade einmal 36 Jahren auch Jüngste im Bunde, Marco Carletta (CVP), das Pensum Zanonis ausgleichen. Carletta soll fortan 90 statt 70 Prozent arbeiten. Mit Mirjam Trinkler, die 80 Prozent arbeitet, stehen dem Bezirksgericht 320 Stellenprozente zur Verfügung. (mlb)