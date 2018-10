Die Brassbands Märwil und Erlen mit der Stimme von Sabrina Sauder Am Konzert der Brass Bands Märwil und Erlen zeigten 35 Musikanten mit Sängerin Sabrina Sauder ihr Können. Manuela Olgiati

Ausdrucksstark zeigt sich Sängerin Sabrina Sauder im Konzert mit den beiden Brass Bands Märwil und Erlen. (Bild: Manuela Olgiati)

Mit dem «Island Whirl» eröffneten die beiden Brass Bands Märwil und Erlen ihr Gemeinschaftskonzert am Samstagabend in der Turnhalle Märwil. Am Sonntag folgte eine weitere Aufführung im Mehrzwecksaal Erlen. Mit der «Glory Fanfare» nahmen die Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Beat Brunner weiter Fahrt auf. Die Orchester harmonierten mit der charmanten Sängerin Sabrina Sauder.

Eine musikalische Feierstunde

Gemeinsam präsentierte man eine musikalische Feierstunde. Die vereinten Brass Bands haben für das Herbstkonzert mit der Sängerin eine gute Wahl getroffen. Die Märwiler Vereinspräsidentin Andrea Kellenberger hob das Charisma und die hohe Musikalität Sauders hervor. Auch die Musikanten überzeugten. Mit «Skyfall» setzten sie einen wunderbaren Schlusspunkt und die Zuhörer bedankten sich mit langem Applaus. Natürlich gab es mit «Scharlachrot» von Patent Ochsner noch eine Zugabe.

Seit 60 Jahren mit dem Euphonium

Eine seltene Ehre stand zudem auf dem Programm: Der 76-jährige Heinz Halter musiziert auf dem Euphonium seit 60 Jahren in der Brass Band Märwil und wirkt in Kommissionen mit. Für diese Leistung wurde er zum CISM-Veteran ernannt, eine Auszeichnung, die vom internationalen Blasmusikverband verliehen wird. Anna Gassner vom Vorstand des Thurgauer Musikverbandes überreichte dem Jubilar eine goldene Dienst-Medaille.