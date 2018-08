Die Bottighofer Katamaranbauer sind auf Kurs

In Bottighofen wird der Katamaran getestet. Danach wird er nach Karlsruhe verladen, um von dort von Jugendlichen auf dem Rhein nach Rotterdam und schliesslich ins Mittelmeer gesegelt zu werden. Dort wird er für Qualifizierungs-, Ausbildungs- und Meilentörns genutzt. Die genaue Planung und Langzeitprojekte werden dann durch die Jugendlichen spezifiziert. «Wir planen, den Katamaran bis zu 25 Wochen pro Jahr vor allem von und für Jugendliche in Betrieb zu haben», sagt Damian Ruppen. Läuft alles rund, könnte dies schon in zwei Monaten der Fall sein.