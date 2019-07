Die Bischofszeller Gerbergasse wird im August zur Festmeile Der Partnerstädteverein verleiht dem Bischofszeller Stadtfest eine internationale Note. Erwartet werden Delegationen aus Deutschland, Italien und Österreich. Georg Stelzner

Josef Mattle, Präsident des Partnerstädtevereins Bischofszell, in der Gerbergasse, einem Schauplatz des Stadtfestes. (Bild: Georg Stelzner)

«Wir organisieren kein Fest im Fest, sondern verstehen uns als Teil des Stadtfestes», betont Josef Mattle. Der frühere Bischofszeller Stadtammann ist Präsident des Partnerstädtevereins und Chef jenes OK, das in der Gerbergasse ein besonderes Festareal, den Vierländerplatz, gestalten wird.

Den Focus werde man auf die musikalische Unterhaltung und das kulinarische Angebot legen, erläutert Mattle. «Wir möchten etwas bieten, woran sich die Besucher noch lange und gerne erinnern werden. Es soll eine Volksfeststimmung entstehen.»

Vier Städte, zwei Sprachen

Mit den eigenen Aktivitäten wolle man den Kontakt mit den drei Partnerstädten im Ausland beleben und einen Beitrag zum Gelingen der dreitägigen Veranstaltung leisten, sagt Mattle.

Der Partnerstädteverein verfolgt laut Mattle mit der Teilnahme am Stadtfest ein klares Ziel. Er will erreichen, dass die Beziehungen mit Battaglia Terme (Italien), Möhringen (Deutschland) und Waidhofen an der Ybbs (Österreich) vertieft werden.

Idealen Festplatz gefunden

«Kontakte soll es nicht nur auf Behördenebene geben, sondern auch zwischen den Einwohnern», führt Mattle aus. Jede Partnerstadt werde einen eigenen Bereich erhalten, um sich vorstellen und typische Produkte aus der Heimat präsentieren zu können.

«Die Partnerstädte haben bis Ende Juli Zeit, uns ihr Konzept vorzulegen», sagt Mattle. Im Unterhaltungsprogramm seien ebenfalls Darbietungen der Partnerstädte vorgesehen.

Mit der Gerbergasse steht nach Ansicht Mattles ein idealer, in sich geschlossener Austragungsort zur Verfügung. Er ist gross genug, hat drei Zugänge und lässt aufgrund seiner Lage und baulichen Abgrenzung eine gute Atmosphäre erwarten. Der Schwanenplatz wäre zu klein, und im Obertor befindet sich schon der Hauptschauplatz des Festes.

Stelldichein der Blasmusikfreunde

Da nicht zuletzt wegen der auftretenden Kapellen – «Veselka» aus Tschechien, «Gasterländer Blasmusikanten» und «Bischofszeller Böhmische» – sehr viele Besucher erwartet werden, hat sich das OK für ein grosses Festzelt mit den Massen 30 mal 15 Meter entschieden.

Die Firsthöhe beträgt knapp 8 Meter. Rund 500 Personen finden im Zelt Platz. Ein Blick auf die Bühne wird auch von ausserhalb möglich sein.