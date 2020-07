Die Berliner Mauer ist weg, dafür gibt es jetzt eine in Hauptwil Der neue Besitzer des Schlosses Hauptwil lässt um sein Anwesen eine Mauer errichten. Sie ist bis zu 3,20 Meter hoch und fast 100 Meter lang.

Um das Schloss Hauptwil wird eine Betonmauer errichtet. Bild: Donato Caspari (Hauptwil, 7. Juli 2020)i

«Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!» Das Zitat ging in die Geschichte ein und verfolgte Walter Ulbricht, den Inhaber des Urheberrechts, bis an sein Lebensende.

Der damalige Vorsitzende des Staatsrats der DDR hatte sich an einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961 zu dieser kühnen Behauptung verstiegen, welche bereits zwei Monate später vor aller Welt als tolldreiste Lüge entlarvt war.

Baugesuch eingereicht und bewilligt

Berlin bekam quasi über Nacht einen «antifaschistischen Schutzwall» und war bis November 1989 durch eine Mauer in einen westlichen und einen östlichen Stadtteil getrennt. Eine Mauer gibt es jetzt auch in Hauptwil. DDR-Nostalgiker hätten vermutlich ihre helle Freude an diesem Anblick.

Die graue Wand ist zwischen 2,47 und 3,2 Meter hoch, inklusive Ziegelkrone 50 Zentimeter dick, 95 Meter lang und – am wichtigsten – das Produkt eines rechtsstaatlichen Bewilligungsverfahrens. Ob den Bauarbeiten eine Ulbricht’sche Beteuerung vorausging, ist nicht bekannt.

Denkmalpflege redet bei Gestaltung mit

Aber will sich Markus Erwein Maria Richard Karl Matuschka von Greiffenclau, der adlige Schlossherr aus deutschen Landen, etwa mit einem «antiproletarischen Schutzwall» umgeben? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Es sollen hier keine unehrenhaften Motive unterstellt werden. Bloss: Eine Mauer ist eine Mauer und ein solches Bauwerk hat selbstredend einen gewissen Symbolcharakter.

Der Fairness halber sei erwähnt, dass die Hauptwiler Mauer rund 1700-mal kürzer ist als ihr Berliner Pendant, dass die Überwindung nicht lebensgefährlich wäre und dass das Bauwerk auf Betreiben der Denkmalpflege noch einen historisierenden Anstrich erhalten soll.

Plan mit Genossenschaft gescheitert

Einige Hauptwiler werden die jüngste Entwicklung dennoch mit gemischten Gefühlen, ja mit Wehmut verfolgen. Speziell jene, die eine Genossenschaft gründen und das Anwesen erwerben wollten, damit es für die Öffentlichkeit zugänglich bliebe. Damit wird es nun nichts - bis auf wenige vom Schlossherrn zugesagte Ausnahmen.

Bleibt die Frage, welches Schicksal der Hauptwiler Mauer beschieden sein wird. Beruhigend für den Schlossbesitzer ist, dass der Mauerspecht in der Region noch nie gesichtet wurde und Experten davon ausgehen, dass dieser Vogel seit gut drei Jahrzehnten ausgestorben ist.

Die einzige Gefahr droht damit von einer Reinkarnation Ronald Reagans. Der zum US-Präsidenten aufgestiegene Schauspieler forderte am 12. Juni 1987 den Generalsekretär des ZK der KPdSU auf, die Berliner Mauer niederzureissen. Im Originalton: «Mister Gorbachev, tear down this wall!»