Die Bau-Strapazen für die Bewohner des Alterszentrums Weinfelden sind vorbei

Am Sonntag konnten die über mehreren hundert Gäste und 109 Bewohner das Resultat des Umbaus begutachten. Das Interesse an den Führungen war gross. Die Besucherströme schoben sich durch die Räume der verschiedenen Abteilungen. «Das isch aber sehr schö worde», war immer wieder zu hören. Auf jeder Abteilung gab es zudem einen Marktstand mit verschiedenen Aktivitäten oder Informationen. Während die Besucher an einem Stand ihren Blutdruck und Blutzucker messen konnten, informierte ein weiterer über Berufe und Bildung im Pflegewesen und wieder ein anderer Stand war als Bazar gestaltet.