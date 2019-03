Die Bank bringt Leben ins Altnauer Zentrum Die Raiffeisenbank lud am Samstag zum Tag der offenen Tür in ihren Neubau. Rund 1000 Besucher packten die Gelegenheit beim Schopf und schauten hinter die Kulissen. Hana Mauder Wick

Blick in das neue Gebäude der Raiffeisenbank am Tag der offenen Tür. (Bild: Reto Martin)

Es herrschte dichtes Gedränge wie bei einem Volksfest. In der Tiefgarage standen Tische für die rund tausend Besucher parat. Die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen einer Bank zu werfen, bietet sich nicht alle Tage. Ein Rundgang erlaubte interessante Einblicke: in lichtdurchflutete Beratungsräume, in ein kleines Café mit weichen Polstersitzen, in die Lounge mit Aussicht, in ein Open-Space-Büro oder in den Tresorraum mit 24-Stunden-Betrieb.

Die Mitarbeitenden liessen sich gerne über die Schulter schauen. Bewundernde Blicke zog das farbenfrohe «Wimmelbild» auf sich. Die Silhouetten hatte der Künstler «Fredinko» auf eine grosse Wand vorgezeichnet. «Unser Team hat es später gemeinsam ausgemalt», erzählte Mitarbeiterin Lilian Mombelli.

Der Trend geht zum Beratungserlebnis

Am 21. Januar hatte die Raiffeisenbank Regio Altnau im weissen Hauptgebäude der «Ensemble-Überbauung» den Betrieb aufgenommen. Die Weichen sind hier längst in Richtung Zukunft gestellt: «Der Trend geht weg von den Transaktionen hin zum Beratungserlebnis», erklärte Daniel Geiser, Vorsitzender der Bankleitung, den Besuchern. «Aber wir lassen den Kunden nicht allein. Das Personal begleitet zum Beispiel durch die Bedienungsprozesse beim Bankomaten.»

Verwaltungsratspräsident Martin Häni freute sich über das grosse Interesse am Tag der offenen Tür. «Wir konnten trotz einiger unvorhergesehener Bauereignisse das Kostendach von 21 Millionen einhalten», erklärte er. Ein Ziel des Projektes war es, Leben in die Dorfmitte zu bringen. «Das haben wir geschafft.»

Die Bauarbeiten im Zeitraffer

Die Besucher flanierten von Stockwerk zu Stockwerk. Im Dachgeschoss zeigte ein Film die Bauarbeiten im Zeitraffer. «Die Räume wirken hell und grosszügig», brachte Besucher Roland Roth aus Güttingen seine Eindrücke auf den Punkt. «Man hat im ersten Moment nicht das Gefühl, in einer Bank zu stehen.» Zum Ausklang setzten sich die Besucher in der Tiefgarage zusammen und liessen das Gesehene bei Speis und Trank Revue passieren.