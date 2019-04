Die Autokurse Oberthurgau schlüpfen unter das Dach der Bus Ostschweiz Gruppe

Der 55-jährige Wiler Daniel Richter wird ab dem 1. Juli die Standortleitung der AOT in Amriswil übernehmen. Er arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich Öffentlicher Verkehr, seit 25 Jahren in einem Bus-Unternehmen in der Region Zürich als Betriebsleiter.

Er suche eine neue Herausforderung, die es ihm ermögliche, wieder an vorderster Front mitzuarbeiten, sagt Daniel Richter. Die Rückkehr in die Ostschweiz – er hat mehrere Jahre im Thurgau gearbeitet und kennt die örtlichen Gegebenheiten – falle ihm leicht. «Ich freue mich darauf, in einem vertrauten Umfeld etwas zur Entwicklung des öffentlichen Vekrehrs beitragen zu können», sagt der künftige Standortleiter.

Für Daniel Richter steht der Kunde im Zentrum. «Ich werde mich darauf fokussieren, dass die Fahrgäste mittelfristig von den Veränderungen profitieren können», sagt er. Er denkt dabei nicht nur an einen neuen Internetauftritt der AOT, sondern auch an Informationen im Störungsfall. (rk)