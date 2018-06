Die Arbonerin Simone Siegmann liebt ihr Leben und hat ein offenes Ohr für jeden

Simone Siegmann betreibt in Arbon das Hotel Wunderbar direkt am See. Sie ist 53 Jahre alt und absolvierte ihre KV-Lehre im Arboner Hotel Metropol. Später machte sie noch eine Weiterbildung zur eidgenössisch diplomierten Buchhalterin. Seit kurzem nimmt sie in ihrer Freizeit regelmässig an einer Schreibwerkstatt teil.