Schaufenster für das Gewerbe im Oberthurgau: «Wir möchten das Einzugsgebiet der Messe vergrössern»

Am Freitag, 29. März, um 18 Uhr findet ein Kinderkino mit dem Film «Die Unglaublichen 2» statt. Um 21 Uhr gibt die Partyband «Maxin» ein Konzert. Jeweils am Samstag, 30. März und Sonntag, 31. März um 11 und 15 Uhr veranstaltet die Modekette rukka eine Modeschau. Ausserdem wird an beiden Tagen das Comic-Heft «Hallo Arbon» vorgestellt. Den Samstagabend schliessen die «Seerugge Feger» mit einem Konzert ab. Die Chöre der Gastgemeinde Urnäsch veranstalten an allen Messe-Tagen Auftritte. Zudem zeigen sie, wie Schlüsselanhänger hergestellt werden.