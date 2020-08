Eine Ära ist Geschichte: 20 Jahre war Roman Salzmann Präsident von Evangelisch-Bischofszell Im Rahmen der Gemeindeversammlung verabschiedete die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil ihren langjährigen Präsidenten. Ein Kredit für Sanierungsarbeiten in der Johanneskirche war nicht unumstritten, wurde letztlich aber mit klarer Mehrheit genehmigt.

Roman Salzmann freut sich über das originelle Abschiedsgeschenk. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 18. August 2020)

Roman Salzmann hat die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil nachhaltig geprägt. Zwei Jahrzehnte amtierte er als Präsident. In dieser Zeit hat er mit viel Schwung für einen guten Zusammenhalt gesorgt. An der Gemeindeversammlung am Dienstagabend in der Bischofszeller Johanneskirche wurde er dafür gefeiert und gebührend verabschiedet.

Dank von vielen Seiten

Die Kirchbürger bedankten sich bei Salzmann mit einer Standing Ovation. Der Kirchenratspräsident, der Bischofszeller Stadtpräsident und der Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell sowie Gefährten aus der Vorsteherschaft und dem Konvent dankten Salzmann für sein grosses Engagement.

«Du hattest klare Ziele, hast andere Meinungen respektiert und es verstanden, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen», fasste Vizepräsident Marcel Rüegger die Ära Salzmann treffend zusammen.

Antrag eines Kirchbürgers

Mit viel Engagement und Respekt für andere Meinungen wurde denn auch im geschäftlichen Teil der Versammlung diskutiert. Die Sanierung des Nebentrakts der Johanneskirche in Bischofszell stiess nicht bei allen Kirchbürgern auf Wohlwollen.

Dass die Toilettenanlagen und die Innengestaltung des Foyers einer Sanierung bedürfen, war unumstritten. Hingegen war man sich nicht einig, ob der geplante Windfang mit drei automatischen Glastüren auch die gewünschte energetische Wirkung für das Foyer bringen würde.

Das Kreditbegehren über 540'000 Franken müsse unterteilt werden, sodass man separat über die 70'000 Franken für den Windfang abstimmen könne, beantragte Jakob Grunder. 64 der 108 anwesenden Stimmberechtigten lehnten den Antrag Grunders ab. Mit 86 Ja-Stimmen genehmigte die Gemeindeversammlung den Kredit.

Wahl des Nachfolgers steht bevor

«Auch wenn es kritische Stimmen gab, habe ich mich immer getragen gefühlt. Zusammenstehen, Jung und Alt – das ist wichtig», gab Roman Salzmann seinen Mitchristen mit in die Zukunft.

Die Lord’s-Meeting-Band unterstrich dies musikalisch: «Gott loht eus nöd im Stich.» Am kommenden Wochenende findet die Erneuerungswahl der Kirchenvorsteherschaft statt. Als Präsident und somit Nachfolger von Roman Salzmann kandidiert Thomas Friederich.