Die Amriswiler Künstlerin Ute Klein hat das Graphit für ihre Kunst entdeckt Unter dem Titel «Shift» sind in der Arboner Galerie Bleisch neue Arbeiten von Ute Klein zu sehen. Viel Schwarz und eine vermehrt vertikale Ausrichtung sind die Hauptmerkmale der Bilder, die mit ihrem Fliessen aber die langjährige Handschrift Ute Kleins weiterführen.

Ute Klein vor einem ihrer grossformatigen Ölbilder. Bilder: Benjamin Manser

Auf den ersten Blick überrascht die neue Ausstellung von Ute Klein. Man verbindet mit der Amriswiler Künstlerin die grossen, fliessenden, kräftigen Farbflächen. Die gibt es auch wieder, aber deutlicher prägt die Auswahl ein schwarzer Farbton. «Aus dem Dunkel heraus arbeiten», habe sie fasziniert, sagt die Künstlerin, die nach Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff in Holland für kurze Zeit von Deck gehen und in einer Lagerhalle warten musste, in der Graphit lagerte. Das ist der Stoff, aus dem auch Bleistiftminen gemacht sind. Dunkel und mit einer schmierigen Konsistenz. Ute Klein hat jetzt Graphit für ihre neuen Arbeiten ausprobiert. Ihre Faszination für diesen Werkstoff mag man in der Galerie vielleicht am besten an der kleinen Serie «Bozetti» studieren. Der Begriff bedeutet ursprünglich Skizzen für spätere Plastiken oder Wandmalereien. In spannender Mischtechnik scheint Ute Klein hier die vielfältigen Möglichkeiten von Graphit konzentriert abzufragen. Neben den subtilen Farbnuancen lassen sich auch vielschichtige Oberflächenstrukturen entdecken.

Das Fliessen der Farben bringt verdichtete Natureindrücke hervor

Das Fliessenlassen von Farben, das stark ein Zufallsprinzip mit einbauendes, aber auch konzentriertes «Aussschütten» von Farben ist seit vielen Jahren ein Markenzeichen von Ute Klein. Grossformatige Ölarbeiten führen diese Idee weiter, mit einer in der Bilderauswahl deutlich vertikalen Tendenz. Bei aller Abstraktion spürt man in diesen fliessenden Farben immer wieder verdichtete Natureindrücke. Organische Formen entstehen aus dem Fluss, nebeneinander oder sich verzahnend.

Das weisse Motiv der grossen Wandmalerei ist ein vergrösserter Ausschnitt aus dem Bild links davon,

Eine überraschende Note bekommt dieses Fliessen in den neuen lithographischen Versuchen der Künstlerin. Mit «Shift», also der Idee der Umschalttaste auf der Computertastatur, sind diese Lithos betitelt. Shift heisst hier auch Motive kopieren, vergrössern, verkleinern, neben- oder übereinanderlappen lassen. Statt herkömmlicher Lithodrucke hat die Künstlerin in diesen Arbeiten auch damit experimentiert, Tusche über den Lithostein fliessen zu lassen und die Ergebnisse kontrollierten Zufalls abzuwarten. Auch in diesen Arbeiten überwiegt das Organische. Grundstrukturen der Natur und hintergründige Formen scheinen auf, durch die dunkle Farbe manchmal gar an Röntgenaufnahmen erinnernd.

Intensität der Farben, der Fingerzeig auf Strukturen und Oberflächen und der Entstehungsprozess selbst gehen eine spezielle Verbindung ein: Eine lohnende Ausstellung, die spürbar die langjährige Handschrift Ute Kleins trägt, aber durch neue Techniken und einen speziellen Werkstoff dieser Handschrift eine spezielle, deutlich dunklere Note verleiht.

Bis 12.9.; Galerie Bleisch, Arbon (Grabenstrasse 2); Mi-Fr: 16-18, Sa: 13-17 Uhr