Die Amriswiler Jugendlichen brauchen Raum

Damit sich die Bevölkerung von Amriswil ein Bild vom YoYo und dessen Angebot machen kann, findet am Samstag, 23. März von 11 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Türen statt. Das Leitungsteam und die Jugendlichen können so zeigen, was durch die offene Jugendarbeit alles möglich gemacht wird und welche Ansatzpunkte bestehen.



www.yoyoamriswil.ch