Die Amriswiler heizen im neuen Ofen ein Ein kleiner Ofen leistet grossen Einsatz: Mit einer Leitung von 360 kW ist der neue Brenner des Wärmeverbunds nicht nur eine Kapazitätssteigerung im Winter, er ist auch ideal für den Sommerbetrieb. Rita Kohn

Projektleiter Daniel Bill, Remo Schnyder (Leitung Wärmeverbund) und Geschäftsleiter Karl Spiess begutachten den neuen Ofen.

Es war eine grosse Sache, den «kleinen» Ofen in das Wärmeverbundgebäude zu bekommen: Das Dach musste abgedeckt und der Ofen mit einem Kran in das Gebäude gehievt werden.» Das Gebäude sei jedoch von Anfang an so gebaut gewesen, dass diese Option bestünde, sagt Karl Spiess, Geschäftsleiter der REA (Regio Energie Amriswil). Weil die Wärmeverbund-Zentrale mitten im Ort ist, wurde sie grösstenteils in den Boden versetzt.

Rund 400000 Franken hat die REA in den neuen Ofen investiert. Eine Anlage, die sich lohnt, sind sich Karl Spiess, Daniel Bill (Projekt und Bau) und Remo Schnyder, Teamleiter Wärmeverbund, einig. Denn mit dem neuen, kleineren Ofen wächst die Flexibilität des Wärmeverbunds deutlich.

«Wir können nun für den Warmwasserbedarf im Sommer den kleinen Ofen betreiben», sagt Remo Schnyder. Dieser reiche vollkommen aus, um den Enerergiebedarf zu decken. Und es sei besser, den kleineren Ofen im Normalbetrieb laufen zu haben, als den grossen Ofen gedrosselt laufen zu lassen.

Die Kapazität ist noch nicht ausgeschöpft

Obwohl seit Inbetriebnahme des Wärmeverbunds zahlreiche Liegenschaften neu angeschlossen werden konnten, ist die Kapazität des Wärmeverbunds nicht ganz ausgeschöpft. «Ein paar wenige Abnehmer wären noch gut zu verkraften», sagt Daniel Bill. Dabei schränkt er aber ein: «Um sich an den Wärmeverbund anzuschliessen, sollte eine Liegenschaft einen gewissen Grundverbrauch haben.» Es sei nicht sinnvoll, Einfamilienhäuser anzuschliessen. Sie würden mit individuellen Lösungen effizienter fahren. Anders sieht es aus bei Mehrfamilienhäusern. Davon gibt es im Einzugsgebiet des Wärmeverbundes noch ein paar, die nicht angeschlossen sind.

Mit den Neubauten auf dem Sportplatz, dem Alterszentrum, den Schulen und der Kirche sind einige grössere Abnehmer aus dem öffentlichen Bereich angeschlossen. Gerade das Alterszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wärmeverbund ist auf eine konstante Wärme- und Warmwasserlieferung angewiesen. Würden die Holzöfen ausfallen, könnte hier notfallmässig über eine Gastherme die Versorgung aufrecht erhalten werden. Durch die Verteilung auf zwei Brennöfen steigt aber die Versorgungssicherheit generell.

Flexibel auf den Bedarf reagieren

Eine moderne Steuerung sorgt dafür, dass die Kapazitäten optimal genutzt werden können. So werden etwa Boiler in den Mehrfamilienhäusern nachts rechtzeitig gefüllt, bevor der Bedarf an Warmwasser in den Morgenstunden sprunghaft ansteigt. Auf Knopfdruck kann Remo Schnyder alle relevanten Daten abrufen und sieht auch gleich, wenn irgendwo eine Störung auftritt. Er kann in einem solchen Fall mit den Liegenschaftenverwaltern Kontakt aufnehmen und sie auf die Situation in der betreffenden Liegenschaft aufmerksam machen.

Durch den Kauf des zweiten Brennofens, der eine Leistung von 360 kW aufweist, kann auch im Winter sehr flexibel auf den Bedarf der Abnehmer reagiert werden. Der bisherige Ofen weist eine Kapazität von 900 kW auf, damit konnte nun die Leistungskapazität um rund 40 Prozent gesteigert werden.

An den Wärmeverbund angeschlossen sind aktuell 24 Abnehmer mit 11 Gewerbeliegenschaften und gut 260 Wohneinheiten sowie 130 Alterswohnungen. In Betrieb genommen wurde der Wärmeverbund Egelmoos im Jahr 2007.