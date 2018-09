Die Altnauer Medaillen sind ein Zeichen der Wertschätzung Gleich zwei Jubiläen sorgten am Samstag für Feststimmung auf dem Oberdorfplatz. Urs Brüschweiler

Die Apfelkönigin am Dorfmarkt beim Apfelschälen. (Bild: Hana Mauder Wick)

«Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um den Spass.» Die Thurgauer Apfelkönigin Marion Weibel nahm mit einem Schmunzeln beim Apfelschälwettbewerb Platz und schaute dem bunten Geschehen auf dem Oberdorfplatz zu. Seit 20 Jahren ist der Herbstmarkt das Schlussbouquet der 14 Tage dauernden Altnauer Apfelwochen. 34 Marktfahrer hatten sich hier eingefunden. «Ich habe in zwei Jahrzehnten nur einen Markt ausfallen lassen», erzählt Marktfahrer Jakob Ehrbar. «Es ist schön, so viele vertraute Gesichter zu sehen.»

Der Samariterverein und der Kindertreff

Ein Höhepunkt war die Verleihung der Altnauer Medaillen. «Sie werden an Personen, Firmen und Vereine vergeben, die sich im Dorf engagieren», brachte Gemeinderätin Moni Brauchli die Idee auf den Punkt. Zuerst durfte Astrid Etter als Präsidentin des Samaritervereines vortreten. Dieser feiert aktuell sein 75-Jahr-Jubiläum. Er leistet jährlich an die 400 Postendienststunden und ist bei verschiedenen Anlässen vor Ort. Seit drei Jahren führen sie auch die Kinder- und Jugendsamaritergruppe Help. «Die Medaille ist ein Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit», sagte Moni Brauchli. Astrid Etter freute sich sehr: «Wir erfahren in der Region eine breite Unterstützung.» Die zweite Medaille ging an den Kindertreff Circle. Er wurde vor 20 Jahren von Manuela Baumann und ihrem Team ins Leben gerufen. Seither steht der ökumenische Kindertreff für Abenteuer, Spiel, Spass und Gemeinschaft. «Manuela Baumann hat mit viel Herzblut wesentlich zum Aufbau des Circle beigetragen», erklärte die Gemeinderätin. «Die Medaille bekommt natürlich einen Ehrenplatz», versprach die glückliche Gewinnerin.

Astrid Etter und Manuela Baumann mit ihren Altnauer Medaillen. (Bild: Hana Mauder Wick)

19 Obstproduzenten verteilten zwei Tonnen Äpfel

Mit beschwingter Musik von «The Buddies» klang der Schlusspunkt der Altnauer Apfelwochen aus. Zwei Wochen lang haben 19 Obstproduzenten zwei Tonnen Äpfel gratis an die Bevölkerung verteilt und die Gastronomie allerlei Kulinarisches rund um die Frucht mit Biss und Stiel auf den Tisch gebracht.