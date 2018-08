Die Alternative zum Getümmel am Fantastical in Kreuzlingen

Freitag: 20.00, The Souls of the Departed (Rock); 21.30, Parachute (Rock); 23.30, Saint City Orchestra (Irish Rock). Samstag: 18.00, Baro Drom Orkestar (Balkan); 19.30, Steam Engine Trio (Fusion); 21.00, Wassily (Electronic); 23.00, Gudrun von Laxenburg (Techno Punk); 0.30, Der Tante Renate (Elektro Punk); 2.00, Pistole (Techno). Sonntag: 14.00, CD-Taufe Baro Drom Orkestar, (Balkan). Der Eintritt ist frei, Kollekte. (red) www.kultling.ch/fantastical-2018