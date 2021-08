Die Absicherungsinitiative ist zu Stande gekommen: Die Kreuzlinger werden auch über die «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» abstimmen können Das Komitee «Freunde der Festwiese» hat innert der Frist 794 gültige Unterschriften gesammelt, deutlich mehr als erforderlich. Sie wollen damit erreichen, dass es in der Zentrumsgestaltung vorangeht und dass das Stadthaus-Projekt Schlussstein endgültig vom Tisch kommt.

Kreuzlingen TG – auf dem Areal zwischen Bärenplatz und Festwiese respektive Dreispitzhalle ist das neue Stadthaus von Kreuzlingen geplant. Nun gibt es Gegenwind. Bild: Reto Martin, August 2019

Volksinitiativen können sie. Bereits zum zweiten Mal nach 2019 haben die Freunde der Festwiese erfolgreich zu diesem demokratischen Mittel gegriffen. Die kommunale Initiative mit dem Titel «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» ist gemäss Beschluss des Stadtrates vom 10. August zu Stande gekommen. Für die Sammlung von mindestens 682 Unterschriften – 8 Prozent der Kreuzlinger Stimmberechtigten – hatte das Komitee Zeit vom 30. April bis zum 29. Juli. 794 gültige Unterschriften hat die Einwohnerkontrolle letztlich bestätigt.

Die Initiative im Wortlaut Der Text der Volksinitiative mit dem Titel «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» lautet: «Stadtrat und Gemeinderat der Stadt Kreuzlingen werden aufgefordert, eine Botschaft auf der Grundlage des bereits vorliegenden Siegerprojektes Dialogos zur Gestaltung einer Stadtwiese und zum Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz auszuarbeiten. Dabei ist zu prüfen, ob von der Tiefgarage je eine Fussgängerverbindung zum Sport- und Kulturzentrum Dreispitz sowie zum Freizeitbad Egelsee realisiert werden kann.» Gemäss Gemeindeordnung muss der Gemeinderat nun innert eines Jahres über die Initiative Beschluss fassen. Soweit der Gemeinderat der Initiative keinen Gegenvorschlag gegenüberstellt, ist anschliessend innert sechs Monaten die Volksabstimmung durchzuführen. (ubr)

«Wir haben etwas früher aufgehört mit der Sammlung, da wir schon genügend Unterschriften plus etwas Reserve beisammen hatten», sagt Xaver Dahinden, Sprecher des Komitees. Man habe schnell gemerkt, dass es gut laufe. Allzu viel Überzeugungsarbeit sei jeweils auch nicht nötig gewesen. Die meisten Bürger hätten schon eine klare Haltung gehabt.

Keinen Grund zu warten

Dahinden betont, dass man eine konstruktive Volksinitiative aufgegleist habe, zu der fast jeder Ja sagen könne.

Xaver Dahninden,

Sprecher Komitee «Freunde der Festwiese». Bild: PD

«Diese Zentrumsgestaltung ist eine gute Sache und sollte allen einleuchten. Die Blechwüste gehört endlich unter den Boden. Und die Tiefgarage kostet keine Steuergelder.»

Es gebe keinen Grund, mit dem Bau der Tiefgarage und der Gestaltung der Festwiese zu warten. Insbesondere auch, da das Hallenbad Egelsee in zwei Jahren fertig sei und die Parkplätze dafür benötigt würden.

Solange der «Schlussstein» wiederkehren könnte ...

Nach der Zustimmung der Stimmbürger zur Volksinitiative für die Freihaltung der Festwiese im vergangenen März sei die neue Initiative auch als Absicherung zu verstehen. Wenn das verlangte Tiefgaragenprojekt mit Stadtwiese durchkomme, sei damit auch das Stadthaus-Projekt Schlussstein juristisch endgültig erledigt. Obwohl die Stimmung zwischen Komitee und Stadtrat wieder etwas entfrostet wurde, traut man der Exekutive diesbezüglich noch nicht hundertprozentig über den Weg.

«Die Aussage, dass der Schlussstein bei Ablehnung des Stadthaus-Alternativprojekts zurückkehrt, steht immer noch.»

Xaver Dahinden sagt, dass die Absichtserklärungen der Stadtregierung derzeit zwar in die richtige Richtung laufen und das Ziel auch ein gemeinsames Projekt sei, hinter dem alle stehen können. Aber solange diesbezüglich kein klarer Beschluss von Stadt- oder Gemeinderat vorliege, werde man an der Volksinitiative festhalten. Bei einem sei man sich nämlich sicher: «Das Volk will keine Hochbauten auf der Festwiese.»