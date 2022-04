Derby Nach zwei Jahren Pause brausen die besten Seifenkisten-Piloten der Schweiz wieder hinunter nach Ermatingen Die Veranstalter laden am 24. April zum 37. autobau Seifenkisten Derby. Der Start zur 1,2 Kilometer langen Strecke ist Fruthwilen.

Ein Seifenkistenpilot. Bild: PD

Am kommenden Sonntag wird nach zwei Jahren Unterbruch, bereits zum 37. Mal in Ermatingen das traditionelle Seifenkistenrennen veranstaltet. Auch in diesem Jahr wird die Dörfer verbindende Fruthwilerstrasse zur autofreien und kinderfreundlichen Festmeile, denn es werden wiederum die schnellsten Seifenkistenpiloten aus der ganzen Schweiz ihr Können unter Beweis stellen.

Die Strecke von der Weingartenstrasse in Fruthwilen bis zum Oberstufenschulhaus in Ermatingen ist mit zahlreichen Schikanen bestückt, welche für die Fahrer eine besondere Herausforderung stellen. Die Strecke von 1,2 Kilometern zählt zu den Längsten im 16 Rennen umfassenden autobau Derby Cup. Fahrer und Organisatoren freuen sich auf viele Fans und Besucher.

Die Verantwortlichen der IG Seifenkistenrennen sind oben beim Start und beim Ziel mit einer leistungsstarken Festwirtschaft gerüstet. Es gibt Fischknusperli und Grilladen sowie selbstgebackene Desserts zu familienfreundlichen Preisen. Der Eintritt ist gratis und Parkplätze sind beschildert. Start zum ersten Lauf ist um 10.30 Uhr, der zweite Lauf beginnt um 13 Uhr, der dritte um circa 15 Uhr. Die Rangverkündigung ist für 17 Uhr geplant.