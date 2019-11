Der Zauberer verzaubert in Erlen alle Der erste Unterhaltungsabend des STV Erlen ging am Samstag in der vollbesetzten Aachtalhalle über die Bühne. Christoph Heer

Selbst die Kleinen waren voller Elan dabei. (Bild: Christoph Heer)

Was passiert, wenn Turner in See stechen? Des Rätsels Lösung haben am Samstagabend mehrere hundert Besucher erhalten, die zur ersten von zwei Unterhaltungsabenden in die Aachtalhalle gekommen sind. In der vollbesetzten Halle verwöhnten die Turner ihr Publikum mit turnerischen Glanzleistungen und witzigen Sketchen. Da jedoch die rund 200 Protagonisten von auf und neben der Bühne am kommenden Samstag noch einmal auf ihre Kreuzfahrt gehen, wird an dieser Stelle noch nicht all zu viel verraten.

Ein Besuch des zweiten Unterhaltungsabends lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen ist da die Turnerschar. Die Kinderturner, MuKi-Turner, Jugendriegler, die Aktiven und viele weitere Abteilungen, die zeigen, wie viel Spass die gemeinsame Bewegung machen kann. Zum anderen sind da aber auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Publikum mit Witz und Charme unterhalten.

Nebst weiteren, zahlreichen Höhepunkten gewann am Samstag insbesondere der Schiffszauberer die Herzen der Zuschauer. Seine Tricks gab es wohl noch nie zu sehen, dementsprechend erntet er euphorisch angehauchten Applaus. Aus einer Schachtel entzieht er wie von Geisterhand Taschentücher, ein Messband bewegt sich auf seinen Befehl hin und her und der Deckel eines Abfalleimers öffnet sich selbstständig; unheimlich das Ganze. Ein wahrer Meister seines Fachs, oder wird da der Zuschauer etwa hinters Licht geführt? Man weiss es nicht so genau – Hauptsache ist doch, dass es witzig und äusserst unterhaltsam ist.

Die Mischung des Unterhaltungsabends passt: Purzelbäume, Salti und Tanzeinlagen auf der Bühne. Hamburger, Würste und Pommes frites aus der Küche. Grosse Portionen von Kurzweil, Geselligkeit und Unterhaltung, im mit Kerzenlicht beleuchteten Saal.