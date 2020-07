Der Wyfelder Fritig ist auferstanden - und die Besucher kommen in Scharen Am Freitag feierte das Weinfelder Abendfest der Geschäfte im Zentrum seine diesjährige Premiere. Nach der langen Zwangspause lockte das schöne Wetter und das grosse Angebot viele Besucher ins Zentrum.

Vor dem Geschäft «Selection 1847» an der Schulstrasse versammeln sich viele Gäste und geniessen ein Glas Wein. Bild: Mario Testa

«She loves you, yeah, yeah, yeah», singt der Mann, der sich vor den Büroräumlichkeiten des Touring Clubs an der Frauenfelderstrasse positioniert hat, inbrünstig. Genauso gut hätte er singen können, dass die Bevölkerung den Wyfelder Fritig liebt. Nachdem die ersten drei Termine in diesem Jahr wegen des Coronavirus abgesagt werden mussten, ist die Freude unter den Weinfeldern über das Aufleben des Anlasses gross.

15 Bilder 15 Bilder Chnoblibrot und Chäschüechli gibts an der Frauenfelderstrasse. Bild: Mario Testa

Schon kurz nach 18 Uhr füllen sich die Strassen, Gassen und Plätze. Allenthalben sieht man freudige Gesichter, Menschen, die an einem Stand eine Köstlichkeit geniessen oder in einem der teilnehmenden Geschäfte Einkäufe tätigen. Einzig die vielen Autos, die trotz Wyfelder Fritig durch das Zentrum fahren, trüben die Stimmung ein wenig. Sandra Baumgartner von der Boutique Hauptgasse sagt:

«Es ist sehr schön, dass wir den Wyfelder Fritig wieder durchführen können. Ich hoffe aber sehr, dass sich die Leute an die Schutzmassnahmen halten.»

Baumgartner trägt eine auf ihr Outfit abgestimmte Schutzmaske. Ein Accessoire, das man sonst nur selten sieht an diesem Abend.

Glitzer-Tattoo und Alphornklänge

Kinder drängen sich um den Stand mit Glitzer-Tattoos beim Schuhgeschäft Botty. Bild: Mario Testa

Vor dem Schuhgeschäft Botty lassen sich zwei kleine Mädchen ein Glitzer-Tattoo verpassen. Dass sie ihren Arm dafür unter einer Plexiglas-Scheibe hindurch schieben müssen, scheint sie nicht in geringster Weise zu stören.

Ein Alphorn-Quartett spielt auf den Büchel auf dem Marktplatz. Bild: Mario Testa

Auf dem Marktplatz lauscht Pascal Wiesli den Alphornklängen und geniesst mit seiner Frau und den beiden Kindern eine Wurst. «Wir sind in Weinfelden aufgewachsen und geniessen es, hier Leute zu treffen.» Seine Familie habe kaum einen Wyfelder Fritig ausgelassen, nichtsdestotrotz habe er den Anlass während des Lockdowns nicht vermisst:

«Es gab so viele andere Dinge zu regeln, dass das nie zur Diskussion stand.»

Stadtrat Hans Eschenmoser enthüllt den neu gestalteten Offenen Bücherschrank. Bild: Mario Testa

Ein paar Meter weiter haben sich einige Leute versammelt, um die Bücherkabine neu zu eröffnen. Die ehemalige Telefonkabine hat von Künstlerin Carmen Spirig ein neues, farbenfrohes Gewand erhalten, das buchstäblich seinen Inhalt nach aussen trägt.

Das rege Treiben auf dem Marktplatz gefällt Astrid Sutter aus Hosenruck: «Es erinnert an früher. Auf dem Marktplatz hat man immer Leute getroffen, die man kennt.»