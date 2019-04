Der Weinfelder Weinhexer Benno Forster führt das Familien-Weingut in der fünften Generation. Wenn nicht alle seine Weine mögen, so stört das den experimentierfreudigen Winzer nicht. Das passt zu seiner lockeren Art. Janine Bollhalder

Benno Forster in seinem Weinkeller. (Bild: Reto Martin)

«Ich liebe den Wechsel der Jahreszeiten», sagt Winzer Benno Forster lachend. Vor nicht allzu langer Zeit strahlte die Sonne vom Himmel. Dann schneite es. Er findet das super. «Ich bin diesbezüglich wahrscheinlich ein bisschen verrückt. Aber das mache ich auch mit meinen Weinen: verrückte Sachen», sagt er.

Wie zur Bestätigung blickt er auf die riesige Flasche Pinot Noir in seinen Armen. Über dessen Herstellung erzählt er: «In den Bottich mit der Lese kommt Trockeneis rein. Das sieht dann aus wie ein magischer Zaubertrank.»

Wein, der nach Vermicelles schmeckt

Forster ist bekannt für seine aussergewöhnlichen Weinkreationen. Sie sind es, die den Weinfelder Winzer weit über das Ottenberger Rebgebiet hinaus bekannt gemacht haben. «Ich experimentiere gerne», sagt Forster lachend, «natürlich kann dabei auch mal etwas schief gehen». Ein anderes Mal ist er aber auch überrascht, wie gut seine Kreationen gelingen. «Ich habe selten etwas so Gutes gemacht», sagt er erfreut über einen Wein, welcher sanft nach Vermicelles schmecke. «Ich bin richtig stolz darauf. Das Rad habe ich damit aber sicherlich nicht neu erfunden», sagt er.

Normalerweise wird Wein in Eichenholzfässern gereift. Der probierfreudige Winzer griff zu Fässern aus Kastanienholz, in welchem er Pinot Noir reifen liess. Bald sollen auch andere Sorten in den Kastanienfässern reifen. Das Holz der Fässer stammt aus dem Tessin. Forster geht davon aus, dass der Vermicelles-Wein auch dort hergestellt wird. Von diesem Erfolg berauscht, denkt er schon wieder an ein neues Projekt: Weisswein in Kirschholzfässern reifen lassen.

Im düsteren Keller bekommt er nasse Füsse

Benno Forster führt das Familien-Weingut in der fünften Generation. «Ich liebe meine Arbeit, denn sie ist unglaublich vielseitig. Es gibt Tage, da stehe ich im düsteren Keller und habe kalte, nasse Füsse. An anderen Tagen geniesse ich die herrliche Aussicht über Weinfelden von meinem Rebgebiet aus», sagt er. Wein herzustellen, sei wie kochen – eine Leidenschaft.

«Wenn ich die Herzen der Leute mit meinem Wein berühren kann, ist es mir jede Mühe wert.»

Ein Erfolgsrezept hat er allerdings nicht. «Ich habe nicht den Anspruch, dass meine Weine allen Leuten schmecken. Ich muss sie mögen», erzählt er. Dann präsentiere und verkaufe er die Weine auch gerne und mit Stolz. Trotz der aussergewöhnlichen Kreationen; Prämierungen sammelt Forster nicht. «Der Geschmack von Wein ist so individuell wie bei Musik», begründet er. «Oftmals spiegelt sich auch die Individualität eines Winzers im Wein wider.»

Als kreativ bezeichnet Forster seine Arbeit allerdings nicht. «Kreativität ist ein grosses Wort. Meine Arbeit ist vielmehr ein Kunsthandwerk», sagt er. Die kreativen Ideen für die Weine mögen wohl im Kopf entstehen, die Umsetzung ist aber praktischer Natur. Und obwohl in seinem Kopf schon viele neue Ideen schwirren, denkt er bereits daran, wie es mit dem Weingut weitergehen soll.

«Mein Sohn ist in der Ausbildung zum Weinbauer»,

erzählt der 49-Jährige. «Wenn er daran Freude hat, wird er das Weingut weiterführen.» Bereits jetzt bespricht er mit dem 17-Jährigen die neuen Rebsorten.Benno Forsters Lieblingssorte ist die «Solaris». «Das gibt wunderbar kräftige, duftende Weissweine.» Die «Solaris» ist pilzresistent. «Ich brauche sie daher nicht zu spritzen.»

Der Beruf ist seine Bestimmung

«Meine Weine sind Nischenprodukte», sagt der Winzer. Er setzt auf Individualität, Liebe zum Detail und Qualität. Man kann sie nicht überall kaufen, findet sie aber in seinem Hofladen. Er beliefert Privatkunden und einige Gastrobetriebe in der Region. Benno Forster hat seine Bestimmung im Winzerberuf gefunden. Angst vor Misserfolg hat er nicht. Er nimmt das Leben locker. Und das Wetter. «Wenn ich immer Angst hätte, eine schlechte, verhagelte oder verfaulte Lese zu haben, wäre dies der falsche Beruf.» Er führe den Betrieb nun schon seit 23 Jahren, nur zwei davon seien nicht besonders erfreulich gewesen. «Mit dieser Belastung muss ein Winzer leben können», sagt er.