Der Weinfelder «Frohsinn» hat eine Zukunft Das Genossenschaftsrestaurant hat turbulente Zeiten hinter sich. Einige Mitglieder forderten nun die Auflösung.

Der Genossenschaftsvorstand besteht derzeit nur aus drei Mitgliedern: Dominik Anliker, Karin Wiegisser und Matthias Haupt. (Bild: Mario Testa)

184 Mitglieder tragen die Genossenschaft Frohsinn in Weinfelden. Die Genossenschaft besitzt das gleichnamige Restaurant an der Wilerstrasse. Seit 32 Jahren gibt es sie nun schon – und sie stand kurz vor dem Ende. Vorstandsmitglied Karin Wiegisser sagt:

«Wir konnten die im April geplante Genossenschafterversammlung nicht durchführen und haben uns deshalb für den brieflichen Weg entschieden.»

«Dieses Vorgehen hat einigen langjährigen Genossenschaftern nicht gepasst und sie verlangten eine ausserordentliche Versammlung, an der wir über die Weiterführung oder Auflösung des ‹Frohsinn› entscheiden.»

Nicht nur die brieflich durchgeführte Versammlung, auch die Finanzen hätten einige kritisiert, sagt Dominik Anliker, ein weiteres Vorstandsmitglied.

«Sie sprachen von einer

desolaten Finanzlage,

in der wir uns befinden würden.

Aber mit Blick aufs Ganze stimmt

das zum Glück nicht.»



In den vergangenen 15 Jahren habe die Genossenschaft die Schulden der ersten 17 Jahre kontinuierlich abgebaut. «Letztes Jahr ging das aber nicht mehr, es war im Betrieb ein Jahr ohne Konstanz und wir konnten keinen Gewinn erzielen. Das löste Angst um die Sicherheit der Geldanlagen aus.»

Auflösungsbegehren hat keine Chance

Am 2. Juli hat nun die ausserordentliche Genossenschafterversammlung stattgefunden, 56 Mitglieder, einige auch zusätzlich als Stimmrechtsvertreter, waren da. Der Vorstand bestand da nach den Rücktritten von Olaf und Bettina Martin nur noch aus drei Personen.

Zweieinhalb Stunden lang sei an diesem Abend sachlich diskutiert worden. «Wir haben dann auch die Abstimmung über die Zukunft des ‹Frohsinn› wie gefordert durchgeführt», sagt Dominik Anliker. Die Resultate seien sehr deutlich ausgefallen.

«57 Stimmen gab es fürs Weitermachen und sieben Personen sprachen sich explizit dafür aus, das Restaurant zu verpachten. Für die Auflösung der Genossenschaft sprachen sich 15 Mitglieder aus.»

Dieses deutliche Resultat zum Erhalt der Genossenschaft stärkt dem Vorstand den Rücken. «Aber klar werden uns einige Genossenschafter weiter kritisch begleiten. Ich denke, ihre kritische Haltung gründet auch im Wandel des Frohsinns, dass halt nicht mehr alles so ist wie zu den Gründungszeiten», sagt Matthias Haupt, das dritte Vorstandsmitglied.

«Klar ist auch, wir brauchen mehr Umsatz im Betrieb und junge Leute, die bereit sind, die Genossenschaft auch als Mitglied mit Anteilschein mitzutragen.» Die Arbeit geht dem dreiköpfigen Vorstand so schnell also nicht aus. «Wir müssen im Restaurant für Kontinuität sorgen, den Vorstand wieder ergänzen und neue Gäste und Genossenschafter finden und so auch wieder für eine stabile Liquidität sorgen», sagt Dominik Anliker.