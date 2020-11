Der Vize stellt sich zur Wahl: Antonio Basile will an die Spitze der Primarschule Ermatingen nachrücken Am 29. November findet die Gesamterneuerungswahl der Schulbehörde statt. Nachdem Rücktritt von Michael Urwyler ist ein neuer Präsident gesucht.

Antonio Basile

Vizepräsident Primarschule Ermatingen (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Michael Urwyler war auf Ende des laufenden Schuljahrs als Präsident der Primarschulbehörde zurückgetreten. Sein hohes Engagement in seiner berufliche Tätigkeit hatte ihn zu diesem Schritt bewogen. Vizepräsident Antonio Basile leitet seither das Präsidium ad interim. Nun stehen am 29. November die Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörde an und Antonio Basile stellt sich offiziell als neuer Präsident zur Wahl.

Der selbstständige Bankkaufmann und Börsenhändler hat Jahrgang 1971. Basile ist Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Er wurde vor drei Jahren in die Primarschulbehörde gewählt. Basile sagt:

Ich habe die Aufgaben zuvor nicht gekannt. Jetzt bin ich eingearbeitet und die Herausforderungen unserer Schule sind mir ans Herz gewachsen.»

Als selbstständig Erwerbender könne er auch immer die nötige Zeit für dieses Amt aufbringen. Basile betont: «Ich will mit meinen Behördenmitgliedern und den Lehrkräften einen qualitativ hochwertigen, zukunftsweisenden Schulbetrieb für Ermatingen ermöglichen, und dabei alle aktuellen Ressourcen nutzen und erweitern sowie optimale und flexible Schulräume für Lehrpersonen und Kinder schaffen.»

Zwei neue Mitglieder für die Schulbehörde



Nebst Urwyler hat auch Sabine Belz ihren Rücktritt aus der Primarschulbehörde bekannt gegeben. Als neue Mitglieder bewerben sich bei der Gesamterneuerungswahl zwei Personen: Andrea Läubli hat Jahrgang 1982 und ist Floristin. Ivona Studer-Dubsky hat Jahrgang 1965 und ist kaufmännische Angestellte. Von den bisherigen Behördenmitgliedern stellen sich Heidi Gerber und Marc Schulze zur Wiederwahl zur Verfügung.