Der Umzug ist geglückt: Die Mehlschwalben vom Romanshorner Kornhaus akzeptieren ihr neues Zuhause Beim Umbau des Kornhauses suchten die Verantwortlichen eine gute Lösung für die Vögel.

Die Schwalbennester mussten kurzzeitig anders angebracht werden. Bild: PD

Begonnen hat es im Februar 2018. Damals hat der örtliche Vogelschutz die Bauherrschaft erstmals auf die Schwalbenproblematik beim Kornhaus aufmerksam gemacht. Dort war ein grosser Umbau geplant.

«Am 21.März des letzten Jahres haben wir vom Vogelschutz mit dem Bauherrn Peter Schnükel, der Bauführung und Tobias Schmid, dem Schwalbenverantwortlichen des Kantons, Abmachungen treffen können: So wurden an der Westfassade zusätzlich zu den natürlichen Mehlschwalbennestern zwanzig Nisthilfen an die Dachumrandung angebracht», sagt Präsident Edi Scheiwiller.

«Die Vögel haben die Nisthilfen angenommen und trotz reger Bautätigkeit gebrütet.»

Im Frühling dieses Jahres habe es nochmals eine knifflige Situation gegeben: Weil das oberste Laufbrett des Gerüsts wegen laufender Dacharbeiten noch nicht demontiert werden konnte, die Mehlschwalben aber nächstens zurückkommen würden, galt es, rasch eine Lösung zu finden.

Dank der Gespräche, des raschen Handelns und guter Zusammenarbeit wurden die zwanzig Nisthilfen an der Fassade unverzüglich unter dem Laufbrett montiert. Diese wurden von den Mehlschwalben auch angenommen.