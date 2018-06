Der Thurgauer Grossratspräsident Turi Schallenberg kann nicht ohne Glace und sieht sich nicht als Primaballerina

Turi Schallenberg wurde am 23. Mai zum Grossratspräsidenten gewählt. Er ist 1965 geboren und hat die ersten 20 Jahre seines Lebens in Bürglen verbracht. Nach seiner Erstausbildung als Elektromonteur absolvierte er an der Berner Fachhochschule ein Studium in sozialer Arbeit. Momentan arbeitet er in Frauenfeld, wo er das Amt für soziale Dienste leitet. Im Grossen Rat ist er seit 2005, wo er für die SP politisiert.